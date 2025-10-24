Santarcangelo non dimentica Cristian e Luca: “Vicini alle famiglie, indagine non trascuri alcun particolare"

Le parole del sindaco Sacchetti sulle indagini relative alla morte di Cristian Gualdi e Luca Perazzini sul Gran Sasso

"Su quanto accaduto a Cristian Gualdi e Luca Perazzini sono in corso indagini per approfondire ogni responsabilità e accertare se la tragedia potesse essere evitata". Così il sindaco di Santarcangelo, Filippo Sacchetti, commentando il dissequestro e la restituzione alle famiglie dei telefoni e degli effetti personali dei due alpinisti deceduti lo scorso dicembre, precipitando in un canalone del Gran Sasso. "Un nuovo passaggio, doloroso - evidenzia il sindaco - ma necessario, nell’accertamento della verità su quanto accaduto ai due nostri concittadini che hanno perso la vita sul Gran Sasso lo scorso dicembre". L'amministrazione comunale rinnova "vicinanza e solidarietà alle famiglie di Cristian e Luca, certi di esprimere il sentimento dell'intera città di Santarcangelo, stretta attorno a parenti e amici dei due alpinisti fin dal giorno della loro scomparsa". Il sindaco parla infine di "massimo sostegno alle famiglie anche per quel che riguarda l'attività di indagine e la necessità di approfondire ogni responsabilità, senza tralasciare alcun particolare per accertare se la tragedia poteva essere in qualche modo evitata".