Santarcangelo, nuovi lavori di Hera: ecco come cambia il traffico

I lavori di Hera per i collegamenti alla rete idrica si spostano in viale Marini

Dopo aver interessato le vie Celletta dell’Olio e Santarcangiolese, per tutto il mese di ottobre i lavori di Hera per la realizzazione di alcuni collegamenti alla rete idrica si sposteranno in viale Marini, compresi tratti del percorso ciclopedonale, comportando modifiche alla circolazione del traffico con l’istituzione temporanea del senso unico alternato.

I lavori rientrano nell’ambito di un intervento complessivo con investimenti per oltre 2,5 milioni di euro, realizzato da Hera e finanziato da Romagna Acque, che permetterà una maggiore razionalizzazione delle reti acquedottistiche mediante la connessione del serbatoio Cappuccini con l’impianto Galleria drenante e i pozzi Bornaccino e Ceccarino, la realizzazione di nuove condotte e la riqualificazione di alcuni tratti di rete.

Per la durata del cantiere, nei tratti di viale Marini interessati dagli scavi trasversali il traffico sarà a senso unico alternato, regolato da movieri nelle fasce orari di maggiore affluenza (dalle 7,30 alle 9, dalle 12 alle 13,30 e dalle 17 alle 19) e da impianto semaforico negli altri momenti della giornata. Resterà in ogni caso sempre garantito il passaggio ai mezzi di soccorso, delle forze dell’ordine e dei residenti.

Hera assicura di contenere al minimo i tempi dei lavori, ricordando che in caso di urgenza (segnalazione guasti, rotture, emergenze varie) è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette il numero di pronto intervento 800/713.900 per i servizi acqua, fognature e depurazione.

Martedì 30 settembre, dalle 8 alle 12, sarà invece chiuso il tratto stradale e pedonale di via Cupa compreso tra via Manzoni e la rotatoria con via Pozzo lungo per consentire l’abbattimento e la rimozione di un cipresso secco. Resterà comunque garantito il transito ai mezzi di soccorso, alle forze dell’ordine e ai residenti dei civici 14, 16, 19, 21, 23, 26 e 30 di via Cupa per l’accesso alle proprie abitazioni.