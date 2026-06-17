Nuova Cittadella di Santarcangelo, via al secondo stralcio: più spazio per volley, basket e calcio a 5

Il progetto è stato candidato al bando ministeriale "Sport e periferie"

Nei giorni scorsi la giunta comunale di Santarcangelo ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica degli interventi di completamento della nuova struttura polifunzionale alla Cittadella dello sport per un investimento stimato di quasi 4 milioni di euro, già stanziato con la variazione al bilancio di previsione 2026/2028 approvata a febbraio dal Consiglio comunale.

I lavori del primo stralcio, che si concluderanno entro l’autunno, hanno visto la realizzazione di due blocchi adiacenti. Uno – 45 metri di lunghezza per 9 di larghezza – è destinato ai servizi, come spogliatoi, infermeria, impianti, uffici e locali gestione, mentre l’altro ospiterà la palestra con un campo regolamentare per allenamenti di pallavolo e basket – su una superficie di 24 metri per 14 – e tribune per 99 spettatori, nonché tutte le opere di completamento con viabilità accessoria e parcheggio. Circa 4 milioni e 200mila euro le risorse impiegate, di cui 3 milioni e 882mila euro dal Pnrr, ai quali l’Amministrazione comunale ha aggiunto 316mila euro.

Appena conclusi i lavori in corso, prenderà avvio il proseguimento delle opere che prevede il completamento della palestra e delle aree esterne, compresi 54 nuovi parcheggi. La palestra sarà ulteriormente ampliata di del doppio rispetto a quella attuale attraverso la realizzazione di un volume aggiuntivo in aderenza a quello originale e potrà essere utilizzata come campo da pallavolo, basket e calcio a cinque. Verrà realizzato anche un nuovo ingresso atleti/giocatori, separato rispetto all’ingresso degli spettatori alla tribuna (quest’ultima verrà ulteriormente allargata per raggiugere le 300 postazioni totali), nuovi ripostigli e un locale di primo soccorso con bagno accessibile annesso.

Il verde pubblico, comprese le alberature, gli impianti e i materiali utilizzati, anche per i lavori di completamento saranno rispondenti ai più stringenti principi di sostenibilità ambientale. Complessivamente la struttura realizzata sarà all’avanguardia dal punto di vista energetico e neutra per impatto ambientale: gli edifici, infatti, saranno Nzeb (Nearly Zero Energy Building), ovvero con consumi prossimi allo zero, il che consentirà anche un notevole risparmio di gestione. Anche il consumo di suolo sarà azzerato, poiché per compensare la realizzazione della nuova struttura, l’area compresa tra questa e il pala SGR è già stata de-impermeabilizzata.

La nuova palestra è collocata dietro l’area camper e il pala SGR, nello spazio precedentemente occupato dal campo da baseball. Per raggiungerla, è in corso di realizzazione un accesso da via della Resistenza, oltre a migliorare la viabilità interna alla Cittadella dello Sport con vie di comunicazione dirette con le altre strutture presenti.

“L’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica ci offre la possibilità di completare un’opera ampliandone notevolmente le possibilità di fruizione da parte delle realtà sportive. Presentare la candidatura per l’avviso ‘Sport e periferie 2026’ del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri – dichiara la vice sindaca e assessora ai Lavori pubblici Michela Mussoni – può invece sostenere l’Amministrazione comunale un impegno economico consistente, sebbene necessario per un’opera così importante per la comunità”. Con la candidatura al bando nazionale, il Comune chiederà allo Stato un contributo pari ad 2,4 milioni di euro.

Nel frattempo ieri (martedì 16 giugno) la vice sindaca Mussoni, l’assessora allo Sport Angela Garattoni e i tecnici comunali hanno presentato il progetto del secondo stralcio ai componenti della Consulta dello sport di Santarcangelo: “È importante condividere il progetto con le realtà sportive che saranno i veri e propri fruitori degli spazi, sia per impostare un lavoro comune per il futuro prossimo, sia per recepire eventuali suggerimenti da parte di chi vive tutti i giorni le infrastrutture sportive e può evidenziare con maggior chiarezza funzioni e caratteristiche degli spazi” ha dichiarato l’assessora Garattoni.