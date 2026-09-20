Santarcangelo, oltre 20mila persone per l'Emilia Street Parade

La seconda edizione ha trasformato la via Emilia in una grande festa: musica, sport, street food e spettacoli

Per una sera la via Emilia ha smesso di essere una strada di passaggio ed è diventata il cuore della festa. Sono state oltre 20mila le persone che sabato hanno partecipato alla seconda edizione dell'Emilia Street Parade, appuntamento che ha chiuso l'estate di Santarcangelo portando sulla SS9 musica, sport, spettacoli e attività per tutte le età. La strada è stata poi riaperta al traffico già alle 6 di domenica mattina, due ore prima rispetto a quanto previsto.

La serata era iniziata con l'Emilia Street Run Parade, alla quale hanno partecipato circa 300 persone. La partenza è avvenuta alle 18.10 e il percorso ha attraversato tre delle sette linee della Bicipolitana, prima dell'arrivo davanti all'Odeon. Tra i partecipanti anche il sindaco Filippo Sacchetti, la consigliera regionale Alice Parma, l'assessore Filippo Borghesi e il consigliere comunale Emanuele Zangoli. Proprio con il ritorno dei runner sono entrate nel vivo le altre iniziative, con le quattro postazioni musicali e i punti ristoro.

Uno degli appuntamenti più curiosi è stato quello con la mongolfiera, decollata alle 19 dal Parco Francolini per voli vincolati durati circa tre ore e mezza. Più di 100 persone hanno avuto così la possibilità di vedere dall'alto il borgo e la festa, con numerosi gruppi di adolescenti tra i partecipanti. Alle 20.30, invece, una facciata tra via Braschi e via Daniele Felici si è trasformata in uno schermo per la videoinstallazione "In viaggio verso via Emilia", curata da Vladimir Bertozzi con le parole di Nicoletta Fabbri.

La musica ha accompagnato la serata nei diversi punti allestiti lungo il percorso. Dopo il concerto dei Cavalli Mongoli, allo stage dell'Odeon si sono alternati i dj Matteo Pignataro, Rudeejay e Alex Nocera, mentre altre postazioni hanno ospitato le proposte di La Fornace, Cris Fornino, Ulio, Alovox e Bradipop, oltre agli appuntamenti al Parco Francolini. Pienone anche per i dieci punti dedicati alla ristorazione, con bar, locali e attività del territorio coinvolti nella manifestazione.

La macchina organizzativa ha poi consentito di chiudere la serata senza particolari criticità. Dopo lo stop alla musica alle 00.30, una cinquantina di addetti alla sicurezza e alla viabilità, insieme a circa trenta tra agenti della Polizia Locale e Carabinieri, hanno seguito il deflusso. Terminati la pulizia di Hera e lo smontaggio dei quattro palchi, la SS9 è stata riaperta alle 6 del mattino.

Per il sindaco Filippo Sacchetti, "il risultato della seconda edizione va oltre il numero dei partecipanti e riguarda soprattutto il modo in cui la strada è stata vissuta durante la serata". L'evento, secondo il primo cittadino, ha trasformato per una sera la via Emilia "in una grande piazza, coinvolgendo anche le attività del centro storico". Anche l'assessora regionale Roberta Frisoni ha sottolineato "la partecipazione trasversale all'iniziativa, con persone di età diverse riunite nello stesso spazio tra corsa, musica, mongolfiera e videoinstallazioni".