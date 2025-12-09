Santarcangelo, oltre 3mila visitatori inaugurano il Natale nei Luoghi dell'Anima

Partenza straordinaria per le iniziative del weekend in centro storico

È stato un fine settimana da tutto esaurito quello appena concluso, che ha lanciato ufficialmente il calendario di iniziative del “Natale nei luoghi dell’anima” di Santarcangelo: nei primi tre giorni di apertura sono state oltre 3mila le persone che hanno fatto visita alla Grotta di Babbo Natale in via Ruggeri – con un’affluenza particolare in occasione degli eventi dedicati a bambini e bambine – e al presepe meccanizzato della famiglia Gualtieri, allestito anche quest’anno nella grotta di piazza Balacchi a cura della Pro Loco, che si conferma una delle maggiori attrazioni del Natale santarcangiolese. Già centinaia e centinaia, infine, le lettere a Babbo Natale con le richieste dei più piccoli, compresa “una penna che fa i compiti da sé”.

Le attività consuete della Pro Loco sono proseguite per l’intero fine settimana con le visite guidate alle grotte: circa 300 visitatori sono stati accompagnati alla scoperta della storia del borgo, dei sotterranei di Santarcangelo e hanno continuato la giornata esplorando le luminarie, l’albero e il presepe meccanico.

Dopo il pienone registrato in occasione dell’accensione delle luci, anche domenica 7 e lunedì 8 dicembre le vie del centro commerciale naturale, decorate dalle luminarie dal nuovo albero di Natale, sono state molto frequentate da residenti e visitatori con una buona risposta anche per i commercianti. Talmente apprezzati anche i mercatini degli artigiani in piazza Ganganelli che diversi nuovi operatori hanno chiesto a Città Viva di poter partecipare ai prossimi appuntamenti. Completamente sold out anche i primi laboratori per bambini al gazebo di piazza Ganganelli, promossi sempre dall’associazione dei commercianti del centro.

Al completo delle sue capacità anche l’area camper di via della Resistenza, piena per l’intero fine settimana, compresa l’inaugurazione della nuova gestione che si è tenuta domenica mattina (7 dicembre) alla presenza del sindaco Filippo Sacchetti, del presidente della Pro Loco Filiberto Baccolini nonché dei gestori di Zeinta Srls. Gli oltre 30 camperisti partecipanti hanno anche preso parte a una visita guidata del borgo nel pomeriggio, a conferma della collaborazione già avviata tra la Pro Loco e i gestori dell’area camper.

In centro storico si sono riaccesi anche i “pensieri luminosi”, partiti da Santarcangelo e arrivati in tante città italiane, con un omaggio alla poetessa delle Contrade, Giuliana Rocchi, mentre la Rocca Malatestiana è tornata a essere illuminata grazie all’associazione Noi della Rocca.

Si sono concluse sabato 6 dicembre, invece, le tre giornate di “Zàca! La realtà e la poesia attraverso il fumetto”, che hanno coinvolto complessivamente circa 200 persone offrendo ai partecipanti un’esperienza di alto valore culturale e testimoniale, culminata nell’incontro conclusivo con l’artista Victoria Lomasko che ha presentato uno spaccato della Russia contemporanea al di là della rappresentazione mediatica, raccontando una storia vissuta per lo più in prima persona, spiegando le fratture sociali e generazionali alla base della conflittualità che oggi attraversa il Paese. La mostra “Political statement: from sketch to symbol” resta visitabile fino all’11 gennaio negli orari di apertura della biblioteca nell’ambito delle iniziative del calendario natalizio.

Le iniziative del “Natale nei luoghi dell’anima” proseguono con il festival cinematografico promosso dall’associazione culturale Tonino Guerra, da cui la rassegna delle festività santarcangiolesi prende il nome e che vedrà il C’Entro Supercinema ospitare personaggi del cinema di livello internazionale.

Giovedì 11 dicembre (ore 16) alla Casa della Comunità è invece in programma l’incontro “Pratiche di gentilezza. La gentilezza nella relazione di cura” a cura di Federica Mazza, Psicologa di Comunità, Ausl Romagna e Casa Community Lab. Alle 21, invece, in biblioteca Baldini Grazia Buscaglia Bonesso presenterà il suo libro “L.E.I. L’estrema illusione” in dialogo con Beatrice Valeriani.