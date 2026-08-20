Santarcangelo omaggia Leone XIV con l'Arco Ganganelli in formato cartolina

Sabato il sindaco Sacchetti consegnerà al Papa una riproduzione in olio su alluminio dell'Arco Ganganelli, realizzata dall'artista Elvis Spadoni

Un piccolo pezzo di Santarcangelo arriverà nelle mani di Papa Leone XIV. Sabato 22 agosto, in occasione della visita del Pontefice a Rimini, il sindaco Filippo Sacchetti gli consegnerà, insieme al nuovo parroco della Collegiata Giampaolo Bernabini, un'opera realizzata dall'artista Elvis Spadoni.

Si tratta della riproduzione in olio su alluminio di un particolare dell'Arco Ganganelli, realizzata nel formato di una finta cartolina. Sul retro compare il messaggio: "Beatissimo Padre, da Santarcangelo di Romagna, città natale di Papa Clemente XIV, le giunga il saluto più affettuoso della nostra comunità". L'opera presenta anche un francobollo con lo stemma della città e l'indicazione del destinatario: "Sua Santità Papa Leone XIV, Città del Vaticano, Roma".

Il dono sarà accompagnato da una lettera del sindaco, che ricorda il legame tra Santarcangelo e la storia della Chiesa. L'Arco Ganganelli, che domina l'omonima piazza, fu progettato dall'architetto della Santa Sede Cosimo Morelli per celebrare l'elezione di Giovanni Vincenzo Antonio Ganganelli, nato a Santarcangelo nel 1705 e diventato Papa Clemente XIV.

"Santarcangelo ha sempre custodito e ancora custodisce un sentimento profondo per questa memoria storica e spirituale: la nostra è infatti l'unica città della provincia di Rimini ad aver dato i natali ad un Pontefice", scrive Sacchetti, sottolineando il valore dell'Arco come simbolo della città. Nel 2017 il monumento è entrato nel patrimonio pubblico comunale attraverso un accordo di valorizzazione con il Demanio statale.

Per l'artista Elvis Spadoni, l'opera è un modo per creare un legame tra la storia di Clemente XIV e la visita di Leone XIV. "È un onore avere ricevuto l'opportunità di creare un legame artistico fra queste due importantissime figure, due Pontefici, e di celebrare la città di Santarcangelo", spiega. Il dipinto riproduce in particolare lo stemma papale dell'Arco e la dedica a Clemente XIV, con il cielo sullo sfondo. "Abbiamo pensato a un'opera d'arte semplice ma significativa", aggiunge Spadoni.