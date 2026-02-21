Santarcangelo orgogliosa di Chiara Baschetti: "Ha detto no a Epstein, è un esempio"

Il Sindaco di Santarcangelo premia il coraggio

Ha detto no più volte agli inviti di Jeffrey Epstein, affidandosi «all’istinto». Così Chiara Baschetti, attrice e modella 39enne originaria di Santarcangelo, è rimasta lontana dal finanziere americano, morto in carcere nel 2019 e al centro di uno dei più gravi scandali sessuali degli ultimi anni.

Il suo nome compare nei cosiddetti “Epstein files”, desecretati dal Dipartimento di Giustizia Usa: tra il 2015 e il 2016 Epstein avrebbe tentato più volte di invitarla a cene ed eventi, arrivando a proporre un incontro a Parigi con Woody Allen. Baschetti, però, non lo ha mai incontrato. «Il mio istinto mi ha guidata. Spero che le vittime possano trovare pace», ha dichiarato nei giorni scorsi.

Il caso è tornato d’attualità dopo gli sviluppi giudiziari che hanno coinvolto Prince Andrew, nell’ambito delle indagini legate allo scandalo Epstein.

Dalla sua città arrivano attestati di stima. «Chiara è una persona di grandi valori – commenta il sindaco Filippo Sacchetti –. Il suo coraggio ci rende orgogliosi».