Santarcangelo, Paola Pacini eletta segretaria della Lega pensionati SPI CGIL

Succede a Irianna Mondaini, alla guida del sindacato di zona dal 2018. La Lega di Santarcangelo conta 2.093 iscritti.

Paola Pacini è la nuova segretaria della Lega SPI CGIL di Santarcangelo di Romagna. L’elezione è avvenuta il 26 novembre durante la riunione del Comitato direttivo, alla presenza di Roberto Battaglia, segretario generale SPI Rimini, e Meris Soldati, dell’organizzazione SPI Rimini. Pensionata, Pacini ha già ricoperto il ruolo di segretaria dei pensionati di Novafeltria e dell’Alta Valmarecchia. Nel corso della sua vita lavorativa è stata operaia nel settore della produzione di abbigliamento e successivamente operatrice del patronato INCA CGIL, maturando competenze in ambito previdenziale e assistenziale. È inoltre impegnata nel volontariato sul territorio.

La Lega SPI CGIL di Santarcangelo di Romagna conta 2.093 iscritti. Pacini succede a Irianna Mondaini, che ha guidato il sindacato dei pensionati della zona dal 2018 e continuerà il proprio impegno all’interno dello SPI. A Mondaini è stato rivolto il ringraziamento dei pensionati e delle pensionate CGIL per il lavoro svolto.