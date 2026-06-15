Santarcangelo, parte da oggi il servizio navetta per il centro storico a 20 centesimi

Piazzale Campana diventa area di sosta gratuita

Ha preso avvio questa mattina (lunedì 15 giugno) la riorganizzazione della sosta nella cintura del centro storico di Santarcangelo con l’istituzione della sosta libera in piazzale Campana, di quella a pagamento nel parcheggio Cagnacci e del nuovo servizio navetta di Start Romagna per il collegamento diretto con il centro città e piazza Ganganelli.

Sono state installate la cartellonistica stradale e quella pubblicitaria per segnalare l’ubicazione del piazzale Campana, divenuto a tutti gli effetti area di sosta gratuita 24 ore su 24 per i veicoli, ad eccezione dei mezzi aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate. L’area è stata indicizzata su Google Maps come parcheggio gratuito.

Operativo già da oggi anche il servizio navetta messo a punto grazie un accordo tra Amministrazione comunale e Start Romagna. Nell’emettitrice automatica installata tra l’ingresso del parcheggio e il golfo di fermata dei bus, sarà possibile acquistare – in contanti o con pos – il biglietto agevolato al costo di 20 centesimi, valido per tutta la giornata dalla prima corsa delle 5.52 all’ultima delle 00.22, per poter prendere una delle oltre 70 corse quotidiane di tutti gli autobus che collegano la fermata Campana raggiungono il centro storico (andata e ritorno).

Start Romagna sta inoltre ultimando l’installazione di una cartellonistica dedicata al servizio parkibus, che sarà presente sui due “capolinea” della navetta, ovvero nella fermata Campana (dove, oltre a un display digitale, è presente anche una palina fruibile anche a persone non vedenti o ipovedenti per essere informate vocalmente delle prossime corse in arrivo) e in quella di piazza Ganganelli.

Nelle prossime settimane gli uffici comunali insieme a Start Romagna monitoneranno flussi di utenti, qualità e fruizione del servizio per valutare eventuali ulteriori accorgimenti.