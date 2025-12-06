Santarcangelo: parte il tour del bassista romagnolo Marcello Sutera

Appuntamento il 9 dicembre al teatro Supercinema di Santarcangelo di Romagna

Parte il 9 dicembre dal teatro Supercinema di Santarcangelo di Romagna il tour del bassista e compositore romagnolo Marcello Sutera, classe 1977, accompagnato da un ensemble di nove musicisti e da ospiti in ogni tappa che uniranno potenza espressiva e profondità timbrica. Il tour precede l'uscita del suo nuovo disco strumentale di inediti 'New me', anticipato dal singolo 'Salsedine'. Con 'New Me' Sutera racconta il proprio percorso di trasformazione dopo un periodo difficile, intrecciando esperienza personale e impegno sociale. Registrato a Rimini al Farmhouse Studio, il disco si presenta come un manifesto di rinascita artistica che celebra la libertà creativa e l'evoluzione personale.



L'artista romagnolo è noto per le collaborazioni con grandi nomi della scena internazionale, come Dennis Chambers, Eric Marienthal, Scott Henderson, Frank Gambale, Fred Wesley, Randy Brecker, Lenny White e Bob Franceschini. Ha aperto concerti di Joe Cocker, James Blunt, Randy Crawford e Incognito e ha partecipato a produzioni con Mario Biondi e altri interpreti di rilievo. A Santarcangelo salirà sul palco la cantante Kelly Joyce, celebre per il successo 'Vivre la Vie' e per i suoi progetti in ambito jazz e nu-soul. Il tour proseguirà il 10 ad Ancona, ospiti il trombettista Fabrizio Bosso e il cantante e pianista Mario Rosini; l'11 a Meldola (Forlì-Cesena) con Greg Rega, una delle voci più calde e versatili della nuova scena soul-pop italiana; il 13 a Bologna con la partecipazione del batterista Alfredo Golino; il 16 a Gonzaga (Mantova) con Nick the Nightfly, figura simbolo del panorama radiofonico e musicale italiano; il 18 a Milano con Tony Momrelle, una delle voci più rappresentative del soul britannico; il 20 a Piangipane (Ravenna) con la voce soul britannica Sulene Fleming. (ANSA).