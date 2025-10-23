Santarcangelo, partita di calcio benefico per Gaza: tra cantanti e musicisti, spuntano il sindaco e il vescovo

Ecco l'elenco dei giocatori: ci saranno anche calciatrici donna nelle due squadre

Lunedì 27 ottobre ore 20.00 allo Stadio Mazzola di Santarcangelo si scende in campo per i diritti. Cantanti e musicisti del territorio riminese e romagnolo disputeranno una partita di calcio benefica per sostenere i progetti di EduCaid a sostegno della popolazione palestinese. In particolare i fondi serviranno a sostenere il progetto dedicato alle “scuole-tenda” da installare nei campi di sfollati, come quelli di Deir el-Balah e Al-Zawayda, che accolgono ogni giorno centinaia di bambinɜ tra i 6 e i 12 anni che hanno perso la loro casa e la loro scuola. "Vi aspettiamo numerosi - l'appello del Duo Bucolico presente in campo, Antonio Ramberti fu portiere nel Novafeltria - e se non riuscite ad esserci di persona, per donare il vostro contributo ad offerta libera all’ingresso dello stadio, ma ci volete comunque sostenere ed incentivare a distanza potete sostenere l’iniziativa con un bonifico a favore di EduCaid

(Iban: IT65N050180240000020000339)"

La serata sarà presentata da Andy Macfarlane dei Mutoid e Annalisa Teodorani, con tre telecronisti di eccezione: Valentino Berti di Radio Gamma, Alice Parma e Fabio Caldari. L'arbitro sarà Giacomo Contestabile, in consolle Dj Elio e Dj Andrea Not.

Sono ben 54 i cantanti e musicisti pronti a scendere in campo per i diritti. Fra i primi, che si sono ribattezzati “Autotuners”, ci saranno come detto anche il Vescovo Monsignor Nicolò Anselmi, il sindaco Filippo Sacchetti e il senatore Marco Croatti, che giocheranno insieme a Daniele Maggioli e Antonio Ramberti del Duo Bucolico, Edgard Allan Pop, Lorenzo Semprini, Lorenzo Kruger, Giacomo Toni, Andrea Amati, Vasco Abbondanza, Houdini Righini, Stefano Zambardino, Denise Battaglia, Silvia Darma, Andrea Rossini, Massimo Modula, Filippo Malatesta, Marcello Espana, Sabrina Rocchi, Sandri, Barbara Suzzi, Marco Voraci, G.em, Carlos Forero, Slat e Giovanni Casadei. Allenatrice Giorgia Spada, coadiuvata e guidata dai preparatori tecnici Davide “Lodo” Lodovichetti e Marco Polazzi.

A dirigere gli “Orchestrales” dalla panchina sarà invece Michela Monte, con collaboratori tecnici d’eccezione il giornalista Gigi Riva e Fabio Biondi. A scendere in campo saranno invece Marco Mantovani, Franco Mongiusti, Gianguido Maggioli, Francesco Mussoni, Massimiliano Morini, Alessandro Pagliarani, Giuseppe Del Magno, Pasquale Montuori, Camilla Perinelli, Dj Fullnelson, Margherita Marsciani, Alessandra Valentini, Costantino Valentini, Renato Elia, Elena Pozzi, Enrico Giannini, Gianluca Morelli, Davide Tura, la presidente di Anpi Santarcangelo Giusi Delvecchio, Francesco Pesaresi, Jacktea, Alfredo Nuti, Giovanni Cricca, Nicolò Fiori, Sara Galli, Nicola Fanti e Marco Molari.