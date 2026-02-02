Santarcangelo: più pattuglie contro i furti e controlli raddoppiati in centro

La Polizia Locale blinda la Valmarecchia

Si chiude con un bilancio in crescita l’attività della Polizia locale della bassa Valmarecchia nel 2025. Tra gennaio e dicembre sono stati effettuati 1.746 servizi di pattuglia, il 17% in più rispetto all’anno precedente, con una media di quasi cinque pattuglie al giorno. Di queste, oltre 300 sono state dedicate alla prevenzione dei furti, in aumento soprattutto a Santarcangelo.

Raddoppiati i controlli appiedati in centro storico e nei parchi pubblici, passati da 255 a 512 interventi, a conferma dell’attenzione al presidio del territorio e al rapporto con la comunità. In aumento anche gli interventi su segnalazione dei cittadini, così come quelli contro atti vandalici, mentre calano in modo significativo le segnalazioni per schiamazzi e rumori molesti.

Sul fronte della sicurezza stradale diminuiscono le pattuglie dedicate alla circolazione, ma crescono i controlli con varchi elettronici e le verifiche sul rispetto del Piano Aria. In lieve calo il numero degli incidenti stradali, che nel 2025 sono stati 153, con un solo evento mortale.

Prosegue il trend di diminuzione delle violazioni complessive, scese a 6.739, mentre aumentano quelle rilevate dalle telecamere nelle Ztl. I proventi delle sanzioni ammontano a circa 90mila euro e saranno reinvestiti in segnaletica, potenziamento della Polizia locale e sicurezza del territorio.

In aumento anche i servizi per manifestazioni ed eventi e l’attività di controllo sul commercio. Resta alta, infine, l’attenzione alle scuole: oltre 200 i servizi di vigilanza agli ingressi e uscite degli alunni e 168 ore di educazione stradale nelle scuole primarie.

Un quadro complessivo che evidenzia un rafforzamento della presenza sul territorio e un’azione sempre più orientata alla prevenzione.