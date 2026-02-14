Santarcangelo, poker salvezza: battuta la Sampierana 4-1

Vantaggio iniziale ospite, poi la rimonta dei clementini. Pazzini para un rigore

Santarcangelo - Sampierana 4-1

SANTARCANGELO: Pazzini, Guidi (37' st Vernazzaro), Ceccarelli, Zaghini, Vukaj, Marconi (42' st Rocchi), Fuchi, Cenci (17' st Bianchi), Satalino (25' st Lombardi), Vitucci, Zanni (30' st Misuraca). A disp.: Golinucci, Parma, Para, Banzola. All.: Fregnani.

SAMPIERANA: Zamagni, Rossi, Bolognesi (26' st Cangini), Ariyo (1' st Corzani), Narducci, Lorusso, Montesi, Petrini, Pieri, Pippi, S.Braccini (30' st Pungelli). A disp.: Bianchi, Conficoni, Barchi, Di Novella. All.: Belli.

ARBITRO: Utili di Faenza.

RETI: 9' pt Montesi, 15' pt Fuchi, 23' pt Vukaj, 46' pt Satalino, 43' st Vitucci.

AMMONITI: Satalino, Narducci, Ceccarelli, Petrini.

SANTARCANGELO Lo Young Santarcangelo cerca punti salvezza, la Sampierana punti playoff. Sfida amarcord per il presidente bianconero Melini, per più di una decade ds dei clementini, e subito ritmi accesi: al 7' Pippi serve in profondità Simone Braccini, ma Pazzini fa buona guardia. Due minuti dopo Sampierana in vantaggio: Pippi serve la sovrapposizione a sinistra di Simone Braccini, palla a rimorchio per Montesi che da due passi non perdona. Al 14' Pazzini esce e ferma di piede Bolognesi, concedendo agli avversari solamente l'angolo. E proprio sulla ripartenza del corner, il Santarcangelo trova il pareggio: Satalino avanza fino alla trequarti, poi dopo un contrasto sbuca Fuchi che prosegue la percussione, trovando il tiro vincente dal limite dell'area nell'angolino basso. Battuto l'esordiente Zamagni, in campo per la squalifica del titolare Ravaioli. Al 23' Zanni prova a sorprendere il portiere ospite su punizione da posizione defilata, Zamagni si salva in corner. Ma sull'angolo sbuca Vukaj che di testa raddoppia. Alla mezz'ora Vitucci serve Satalino, che batte Zamagni con un preciso diagonale, ma l'arbitro annulla per fuorigioco. Due minuti dopo Simone Braccini sfiroa il 2-2 con una punizione che termina di poco a lato. Nel recupero il Santarcangelo trova il tris grazie all'incontenibile Satalino.

Nella ripresa è forcing della Sampierana, pericolosa due volte con Pippi. Al 59' mani di Vukaj in area, Montesi può riaprire la partita, ma il solito Pazzini, straordinario, respinge. Il rigore sbagliato taglia le gambe alla Sampierana, che spinge, ma senza creare grandi grattacapi alla difesa clementina, salvo all'82', quando Pippi gira a lato il cross di Cangini. All'88' ripartenza di Lombardi e assist vincente per Vitucci, che fa poker. Nel recupero Pazzini devia in angolo il tentativo di Montesi.