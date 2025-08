Santarcangelo, polemiche sulla sicurezza: il Comune attiva la Polizia Locale nelle ore notturne

In campo anche l'unità cinofila della Polizia Locale di Rimini

Per aumentare la sicurezza del territorio del Comune di Santarcangelo nelle ore notturne, tra martedì 5 e mercoledì 6 agosto sono partiti i pattugliamenti della Polizia Locale di vallata, con il supporto del cane Dexter dell'unità cinofila di Rimini. Il personale agisce sia in divisa che in abiti civili. Tra le zone interessate, in particolare, il centro storico, il parco Campo della Fiera, lo Sferisterio, via Arrigo Faini, via Ruggeri e il parco Francolini: dopo questa prima tornata, in ogni caso, i controlli saranno replicati in altre aree del Comune anche al di fuori del capoluogo. La Polizia locale di vallata, si legge in una nota del Comune di Santarcangelo, "rivolge un sentito ringraziamento per la disponibilità al compimento dei controlli congiunti alla Polizia locale di Rimini, e in particolare al comandante Andrea Rossi, per la pronta e incondizionata disponibilità dimostrata e l’elevata professionalità espressa dall’unità cinofila, il cui contributo ha permesso di garantire maggiore incisività all’intervento finalizzato, tra l’altro, a tutelare la pubblica tranquillità, la qualità urbana e la piena fruibilità degli spazi pubblici". “La collaborazione tra la con Polizia locale di Rimini, al pari di quella con l’Arma dei Carabinieri e la Polizia di Stato, coronata dal recente accordo per la formazione degli agenti, è fondamentale per rafforzare e qualificare ulteriormente un servizio prezioso per il presidio del nostro territorio, che manifesta di anno in anno esigenze sempre nuove e diversificate” spiegano il sindaco Filippo Sacchetti e l’assessore alle Politiche per la Sicurezza, Luca Paganelli, che aggiungono: “Fin dall’inizio del mandato, come Amministrazione comunale ci siamo impegnati per attivare una serie di misure concrete a presidio del territorio, di cui i controlli notturni con l’unità cinofila rappresentano un ottimo esempio, perché siamo convinti che il tema della sicurezza sia un pilastro anche delle politiche progressiste, dal momento che interviene innanzitutto a tutela delle fasce più fragili della società”.