Santarcangelo premia le vetrine più belle: trionfa La Tua Casa Shabby

Gastone Paganelli riceve l’Oscar dello Shopping e un assegno da 250 euro

Alla fine Santarcangelo ha scelto: il secondo Oscar dello Shopping, premio speciale in collaborazione con il Festival Luoghi dell'Anima, va a Gastone Paganelli. E' lui, titolare del negozio d'arredamento La Tua Casa Shabby, il vincitore del contest. A decretarlo una giuria speciale composta da Matteo Venturi (in rappresentanza di Città Viva), Filiberto Baccolini (presidente della Pro Loco) e Luca Paganelli (assessore alle Attività Economiche) che insieme hanno vagliato oltre 30 vetrine del centro storico.

Al negozio di via Matteotti le congratulazioni dell'assessore Paganelli e un assegno da 250 euro. Gongola Gastone, colonna portante del centro storico, da sempre abituato a considerare la vetrina il primo biglietto da visita del suo negozio. "Sono molto felice di questo riconoscimento - ha detto - anche perché la cura delle vetrine per noi non è legata soltanto ai concorsi, è un’attenzione che manteniamo durante tutto l’anno. Perché crediamo che sia il primo gesto di rispetto verso chi passa davanti al negozio".

Per l'assessore Luca Paganelli "l’Oscar della vetrina è un ottimo esempio dello spirito d’iniziativa che da sempre caratterizza il commercio santarcangiolese, capace grazie all’impegno di Città Viva di importanti sinergie non solo con l’Amministrazione comunale, ma anche con realtà di livello nazionale e internazionale in ambito culturale come il festival di cinema ‘Nei luoghi dell’anima’. I complimenti dell'Amministrazione comunale a ‘La tua casa shabby’ di Gastone Paganelli, che ottiene questo riconoscimento dopo essere entrata a far parte dell’Albo delle botteghe storiche di Santarcangelo nel 2023”.

A portarsi a casa l'altro assegno da 250 euro, nella sezione rivolta al pubblico, è invece una signora di San Marino, Francesca: la sua foto, realizzata presso La Grotta dei Piaceri, è stata premiata all'unanimità come la più bella. Tanti click ma nessun trofeo per Le Civette Vintage Shop: al negozio di Giorgia Spada il riconoscimento morale di essere comunque, insieme a Dago Abbigliamento, il più fotografato dell'intero centro storico. Targa celebrativa per i tre pubblici esercizi che, meglio di altri, hanno interpretato la filosofia del concorso e il legame con il mondo del cinema: premiata la piada "Profondo Rosso" della rosticceria Graziella, il "Negroni Diaboliko" del Caffè del Portico e il "Passatello Fellini" del ristorante L'Arcangelo, realizzato dallo chef Francesco Pecoraro. Un'iniziativa che ha stimolato la creatività degli esercenti e ha trovato una risposta positiva da parte del pubblico santarcangiolese. Massimo Bonvento, titolare della Rosticceria Graziella, ha voluto viaggiare indietro nel tempo, ricordando gli anni in cui, grazie al cinema, amava farsi coinvolgere da storie misteriose. Per la composizione del suo 'Profondo rosso' ha infatti selezionato tutti gli ingredienti che amava da ragazzino, "proprio nel periodo in cui mi sono innamorato dei film di Dario Argento". La ciliegina sulla torta? "Beh, l'ultimo tocco è stata la crema di radicchio, che ho preferito al pomodoro, troppo scontato, cosa che il film in questione non è mai dal primo all'ultimo minuto".

Ma al di là dei singoli premi, "il vincitore resta comunque il nostro centro commerciale naturale, capace di brillare in uno dei momenti più importanti dell'anno", analizza Alex Bertozzi, presidente di Città Viva. "Possiamo fare di più, lo dico sempre, ma ancora una volta abbiamo dimostrato che si vince soltanto mettendo insieme le forze. E' il motivo per è nata l'associazione Città Viva".

