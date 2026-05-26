Santarcangelo, premiati i bambini "Campioni di benessere": ecco le scuole coinvolte

Premiati i piccoli ambasciatori degli stili di vita sani

Questa mattina (martedì 26 maggio) al parco Campo della Fiera di Santarcangelo si è svolta la premiazione del progetto “Campioni di benessere”, dedicato alla promozione degli stili di vita salutari per gli alunni delle scuole primarie del primo circolo didattico.

L'iniziativa - promossa dalla Direzione didattica in collaborazione con Ausl Romagna con l’obiettivo di stimolare e incentivare comportamenti sani e corretti nella vita quotidiana - si è conclusa oggi con le premiazione di tutte le classi delle primarie del primo circolo didattico – Pascucci, Ricci (San Vito) e Della Pasqua (San Bartolo).

Oltre alla dirigente scolastica Maria Luisa Romano, anche l'assessore alle istituzioni scolastiche Luca Paganelli e l'assessore ai Progetti educativi Filippo Borghesi hanno salutato i bambini e le bambine: "Facciamo a tutti i complimenti per la costanza con cui avete mantenuto e alimentato le sane abitudini, a partire dal tragitto casa-scuola a piedi o in bicicletta al consumo di alimenti sani, fino all'impegno di lasciare luoghi sempre puliti anche attraverso il corretto utilizzo dei cestini per la raccolta differenziata".

"La sfida per un futuro migliore - dichiarano l'assessore Paganelli e l'assessore Borghesi - è quella di mettere il benessere sempre al centro dell'agire comune, con azioni che tutelino sia la salute personale, sia il benessere dei luoghi e degli ambienti che ci stanno intorno: per questo ringraziamo la scuola, le insegnanti, i bambini, le bambine, i genitori e Ausl che si sono impegnati con convinzione in questo progetto".