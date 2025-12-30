Santarcangelo punta su Cittadella dello Sport, nuova caserma e riqualificazione piazze: via libera al bilancio

Il sindaco Sacchetti: “Progettualità strategiche per una città più inclusiva e sostenibile”

Ieri (lunedì 29 dicembre) si è tenuto l’ultimo Consiglio comunale di Santarcangelo per l’anno 2025: ad aprire la seduta, il ricordo da parte del presidente del Consiglio Tiziano Corbelli di Graziella Lombardi, titolare della storica rosticceria di via Rino Molari.

Dopo i preliminari della seduta, l’assessore a Bilancio e Tributi, Gianni Giambi, ha presentato all’assemblea l’aggiornamento del Documento unico di programmazione (Dup) 2026/2028, che sostanzialmente “dà seguito a lavori e progetti già avviati nei primi 18 mesi della nuova Amministrazione comunale per una città più inclusiva, equa, sicura e unita: dalle infrastrutture ai lavori finanziati dal Pnrr, dall’introduzione di nuovi servizi al potenziamento degli esistenti, dalle misure a sostegno dell’economia e della rete sociale alle azioni intraprese per la tutela ambientale e la lotta ai cambiamenti climatici che si svilupperà meglio anche nel Pug, futuro strumento guida per lo sviluppo e la riqualificazione della città".

"Da questi principi - ha proseguito Giambi - derivano i progetti del Piano Triennale dei Lavori Pubblici: completamento della Cittadella dello Sport, nuova caserma dei Carabinieri, ex Carceri, centro sportivo di Sant’Ermete e riqualificazione del tracciato storico della via Emilia tra le piazze Marini e Ganganelli. Derivano anche le misure per il sostegno alla rete commerciale con l’Hub urbano, allo sviluppo delle comunità energetiche, alla conciliazione dei tempi vita lavoro delle famiglie come l’ampliamento dei posti ai nidi e la nuova linea di trasporto scolastico, nonché la valorizzazione delle frazioni e dei suoi collegamenti con il Capoluogo. A fronte di questi importanti obiettivi, che saranno portati avanti in costante sinergia con associazioni di categoria, organizzazioni sindacali, rete del terzo settore e dell’associazionismo, l’Amministrazione ha mantenuto inalterata la tassazione locale per l’anno 2026”.

L’aggiornamento del Dup 2026/2028 è stato approvato con i voti di Partito Democratico Santarcangelo, Più Santarcangelo e PenSa-Una Mano per Santarcangelo, mentre i gruppi consiliari di Alleanza civica e Fratelli d’Italia hanno espresso voto contrario.

L’assessore al Bilancio Giambi ha quindi sottoposto al Consiglio la delibera che conferma invariate aliquote e scaglioni dell’addizionale comunale all’Irpef per l'anno 2026, approvata con i voti di Partito Democratico Santarcangelo, Più Santarcangelo e PenSa-Una Mano per Santarcangelo, il voto contrario di Alleanza civica e l’astensione del consigliere Marco Marini (Fratelli d’Italia).

A seguire, Giambi ha presentato le aliquote 2026 dell’Imposta municipale propria (Imu): la delibera è stata approvata con i voti di Partito Democratico Santarcangelo, Più Santarcangelo e PenSa-Una Mano per Santarcangelo, mentre i gruppi consiliari di Alleanza civica e Fratelli d’Italia hanno espresso voto contrario.

L’assessora alla Pianificazione urbanistica, Angela Garattoni, ha preso la parola per illustrare all’assemblea i risultati della verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare a residenza, attività produttive e terziario che potranno essere cedute in proprietà o in diritto di superficie. Dai controlli, è emerso che attualmente non sono presenti immobili e aree di questo tipo, ha sottolineato l’assessora Garattoni nel presentare la delibera, che è stata approvata con i voti di Partito Democratico Santarcangelo, Più Santarcangelo e PenSa-Una Mano per Santarcangelo, mentre i gruppi consiliari di Alleanza civica e Fratelli d’Italia hanno espresso voto contrario.

Dopo la sospensione della seduta di Consiglio per lo svolgimento della Giunta comunale funzionale all’approvazione delle tariffe comunali e i costi dei servizi a domanda individuale per l’anno 2026, l’assessore Giambi ha illustrato il bilancio di previsione 2026/2028, che ha già ottenuto il parere favorevole dei Revisori dei Conti. La previsione, ha evidenziato l’assessore, segue pedissequamente gli obiettivi del Dup e permette all’Amministrazione di proseguire subito alla loro realizzazione: 37 milioni le entrate e le uscite previste per il 2026 e 2027, mentre nel 2028 salgono a 45 milioni di euro. Al tempo stesso riconferma per numero e qualità i servizi dell’Ente, pur tenendo conto di un quadro congiunturale nazionale che impone cautela.

A tirare le somme della manovra di bilancio, il sindaco Filippo Sacchetti ha sottolineato che, nonostante le difficoltà dovute alla contrazione delle disponibilità economiche che attualmente accomunano tutti gli enti locali, il 2025 è stato l’anno in cui sono state impostate diverse progettualità che saranno sviluppate nei prossimi anni e che sono ricomprese in un sistema di pianificazione strategica coerente con le linee di mandato – dalla Città dei 15 minuti all’Opificio di comunità, dal piano strategico della cultura all’Hub urbano.

Tra le progettualità più importanti: il completamento Cittadella dello Sport nel 2026, la nuova caserma dei Carabinieri nel 2027 e la riqualificazione di piazza Marini nel 2028.

Il bilancio di previsione 2026/2028 è stato approvato con i voti di Partito Democratico Santarcangelo, Più Santarcangelo e PenSa-Una Mano per Santarcangelo, mentre Alleanza civica e Fratelli d’Italia hanno espresso voto contrario.

L’assessore alle Società partecipate, Luca Paganelli, ha quindi presentato la ricognizione annuale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica con l’obiettivo di verificare la qualità della gestione dei servizi – che a Santarcangelo riguardano l’illuminazione votiva, il trasporto scolastico e i parcometri – e valutare il rispetto degli obblighi contratti. La delibera è stata approvata con i voti favorevoli della maggioranza (Partito Democratico Santarcangelo, Più Santarcangelo e PenSa-Una Mano per Santarcangelo), mentre Alleanza civica e Fratelli d’Italia hanno espresso voto contrario.

L’assessore Luca Paganelli ha quindi sottoposto all’assemblea anche l’ultima delibera della seduta, riguardante il documento di revisione periodica delle partecipazioni 2024, approvata con i voti favorevoli della maggioranza (Partito Democratico Santarcangelo, Più Santarcangelo e PenSa-Una Mano per Santarcangelo), mentre Alleanza civica e Fratelli d’Italia hanno espresso voto contrario.