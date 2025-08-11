Santarcangelo, quattro giorni di parole e musica con il We Reading Festival

Dal 14 al 17 agosto letture inedite, concerti all’alba e una giornata dedicata alla moda per la nona edizione del festival

Dal 14 al 17 agosto a Santarcangelo di Romagna, torna la settimana di Ferragosto firmata We Reading: quattro giornate speciali tra letture inedite, spettacoli, talk e concerti all’alba.

Giunto alla sua nona edizione, We Reading Festival si conferma una delle proposte più originali dell’estate italiana, capace di fondere la magia della parola con la sperimentazione artistica in un format riconoscibile e sempre sorprendente. Quest’anno, accanto alla letteratura e alla musica, una giornata sarà interamente dedicata alla cultura della moda, a conferma della vocazione del festival ad abbracciare linguaggi diversi e attuali.

Nel bellissimo borgo di Santarcangelo, scrittori, performer, giornalisti e artisti saliranno sul palco per reinterpretare testi e autori da loro scelti, offrendo al pubblico esperienze intime e sorprendenti. Tra borghi, natura e poesia, We Reading Festival trasforma ogni serata in un incontro irripetibile, dove i confini tra palco e platea si annullano e le parole tornano protagoniste con tutta la loro forza evocativa.

Ospiti speciali di questa edizione lo stand-up comedian Eleazaro Rossi, il giornalista e critico di moda Antonio Mancinelli, lo scrittore esperto di letteratura russa Paolo Nori, mentre i concerti vedranno sul palco il cantautore Danielle, il produttore elettronico Clap! Clap! per un suggestivo concerto all’alba e la performer e musicista Kyoto.

Il Festival è il cuore del network We Reading, progetto culturale unico nel suo genere, diffuso in tutta Italia con eventi di lettura non convenzionali tra Milano, Roma, Bologna, Torino e, da quest’anno, Bruxelles.





Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito, previa prenotazione, fino a esaurimento posti.

Tessera associativa obbligatoria, sottoscrivibile anche la sera stessa.