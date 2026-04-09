Santarcangelo riaccende i motori: torna l’Auto Show di Primavera in piazza Ganganelli

Domenica 12 aprile tutta la città diventa una vetrina a cielo aperto per le novità del settore auto, con concessionari locali, innovazioni tecnologiche e attività per famiglie e appassionati

Si rinsalda il connubio tra Santarcangelo e i motori con il ritorno, dopo molti anni, di uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati: l’Auto Show di Primavera, organizzato da Confcommercio Rimini e ACAR - Associazione dei Concessionari di Autoveicoli di Rimini.

L’evento si terrà domenica 12 aprile, dalle ore 9:00 alle 19:00, nella suggestiva cornice di piazza Ganganelli a Santarcangelo di Romagna, trasformata per l’occasione in una vera e propria vetrina a cielo aperto dedicata al mondo dell’automobile. Durante l’intera giornata, il pubblico avrà l’opportunità di scoprire da vicino tutte le novità del mercato auto, tra modelli di ultima generazione, innovazioni tecnologiche e offerte esclusive proposte dai migliori concessionari del territorio. All’Auto Show di Primavera saranno presenti: JapanCar Rimini, Marcar, Reggini, Ren-Auto, Ricci, Ruggeri e Vernocchi.

Un evento pensato per famiglie, appassionati e curiosi, che potranno vivere un’esperienza coinvolgente all’insegna della passione per i motori, confrontarsi con professionisti del settore e lasciarsi ispirare dalle nuove tendenze della mobilità.

“Il ritorno dell’Auto Show a Santarcangelo rappresenta un momento importante non solo per il territorio, ma per tutto il comparto automotive locale – spiega Giovanni Piraccini, presidente di ACAR -. Siamo felici di poter riproporre un’iniziativa che ha sempre riscosso grande successo. Un’occasione concreta per riportare le auto e i professionisti del settore tra la gente, in un contesto informale e coinvolgente. Sarà una giornata non solo per esporre veicoli, ma per raccontare le tante novità del settore, che negli ultimi anni ha attraversato cambiamenti profondi. Momenti come questo siano fondamentali per avvicinare le persone a un mondo in continua evoluzione, valorizzando il ruolo delle concessionarie locali, che rappresentano un punto di riferimento per competenza, assistenza e relazione con il cliente”.

A sottolineare il valore dell’iniziativa è anche Giammaria Zanzini, presidente di Confcommercio Rimini: “Un appuntamento di grande suggestione che valorizza il territorio e coinvolge attivamente la comunità, creando un momento di condivisione. Eventi come questo non solo rafforzano l’attrattività dei luoghi, ma contribuiscono anche a promuovere le eccellenze locali, attirando visitatori e appassionati da diverse aree con ricadute positive per il tessuto economico e la conferma il ruolo strategico del comparto automotive come motore di sviluppo, innovazione e visibilità”.

“Il ritorno dell’Auto Show di Primavera è un segnale importante per il nostro territorio e per tutto il comparto automotive, che attraversa una fase di profonda trasformazione. Sono eventi che valorizzano il centro cittadino, creano aggregazione, sostengono il commercio locale e offrono ai cittadini e alle imprese l’opportunità di conoscere da vicino le innovazioni che stanno ridefinendo il settore” commenta l’assessore alle attività economiche Luca Paganelli, evidenziando: “Come amministrazione crediamo fortemente nella collaborazione con le associazioni di categoria e gli operatori economici: fare sistema è la chiave per affrontare il cambiamento e cogliere le opportunità del futuro”.