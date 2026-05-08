Santarcangelo, riapre l’ufficio postale in piazza Marconi dopo i lavori di ristrutturazione

Rinnovata la sede dopo l’evento criminoso: migliorati sicurezza e accoglienza. Garantita la continuità dei servizi durante l’intervento con le sedi alternative sul territorio

L’ufficio postale di Santarcangelo di Romagna da oggi, venerdì 8 maggio, è tornato disponibile nella sua sede abituale di Piazza Guglielmo Marconi 3 dopo i lavori interni di ristrutturazione a seguito dell’evento criminoso subito e finalizzati al miglioramento degli standard di accoglienza e sicurezza per la clientela e il personale.

Durante il periodo dell’intervento, con il quale è stata rinnovata la sala al pubblico l’Azienda ha garantito la continuità dei servizi postali e finanziari presso l’ufficio di San Martino e Sant’Ermete.

L’ufficio postale di Santarcangelo, dotato di App prenotazione turno, WiFi e ATM Postamat h24, etc. è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 08.20 alle 19.05 e il sabato dalle 08.20 alle 12.35.