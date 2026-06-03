Santarcangelo riporta il cinema all'aperto al Meet

Approvato lo spostamento dello schermo dall’Arena Supercinema

Il calendario è già stato svelato e il Meet si prepara al ricco programma di appuntamenti estivi che segna anche il ritorno del cinema tra gli eventi della stagione in arrivo: nei giorni scorsi la Giunta comunale ha infatti approvato il progetto per lo spostamento dello schermo cinematografico e della cabina di proiezione dall’Arena Supercinema di piazza Marconi al giardino del Museo Etnografico.

L’intervento, che sarà eseguito entro la fine di giugno, è funzionale allo svolgimento di alcune delle principali iniziative estive, tra cui il festival internazionale del cinema indipendente Nòt Film Fest e le proiezioni del C’entro Supercinema: 25mila euro la spesa complessiva prevista, che comprende le opere di smontaggio e il successivo rimontaggio della cabina di regia, della struttura in tralicci reticolati, dell’impianto elettrico e delle strutture metalliche e in legno e la sostituzione delle parti lesionate.

“In una città che vive e si alimenta di cultura, il cinema è nel nostro dna. Sulle orme di maestri come Tonino Guerra, nel tempo si sono sviluppati progetti, produzioni, iniziative a ogni livello. Oggi Santarcangelo è teatro di due Festival, rassegne e cartelloni e trasferire lo schermo dall’Arena Supercinema al Met è un po’ ricucire una ferita: da tanto tempo non si riusciva infatti a proseguire con le proiezioni nei mesi estivi. Quest’anno in cui il Meet sarà al centro degli eventi riusciremo così non solo a promuovere una rassegna dedicata ma anche a dare una nuova casa a un appuntamento come il Nòt Film Fest che ci qualifica e arricchisce” commenta il sindaco Filippo Sacchetti.