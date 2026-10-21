Santarcangelo, sabato inaugura la nuova ciclabile di Sant’Ermete

Il percorso ciclopedonale è lungo 1,6 chilometri e collega la frazione ai tratti protetti della Marecchiese

La rete della mobilità sostenibile di Santarcangelo si arricchisce di un importante collegamento. Sabato 24 ottobre, alle ore 11, sarà infatti inaugurato il nuovo percorso ciclopedonale di Sant’Ermete, un’opera da 2,1 milioni di euro che si inserisce nel più ampio progetto della Città dei 15 minuti.

Quello che verrà inaugurato sabato prossimo è infatti un tratto significativo della linea 3 della Bicipolitana cittadina: il nuovo tracciato, lungo circa 1,6 chilometri, attraversa gli abitati di Case Gnoli, Casale e Il Fondo, collegando Sant’Ermete ai percorsi protetti già presenti lungo la via Marecchiese. Un intervento dunque che migliora le possibilità di spostamento a piedi e in bicicletta e che rappresenta un ulteriore passo verso una rete di collegamenti più sicuri e accessibili.

“La passeggiata di sabato prossimo sarà l’occasione per percorrere insieme il nuovo tracciato e fare il punto sugli interventi che hanno interessato la frazione di Sant’Ermete negli ultimi mesi, oltre che sui progetti in fase di elaborazione che verranno illustrati nel corso dell’inaugurazione”, sottolinea il sindaco Filippo Sacchetti. “La nuova pista ciclabile si inserisce infatti in un percorso di interventi che, nel tempo, hanno contribuito a migliorare la frazione sotto diversi aspetti: dalla riqualificazione degli spazi pubblici, con la sistemazione del parcheggio di via Martella e il restauro del monumento ai Caduti della Grande Guerra, al rafforzamento della sicurezza, con l’installazione di una telecamera di videosorveglianza in via Casale. Opere che hanno comportato un investimento complessivo di oltre 60mila euro e alle quali si aggiungono gli interventi di messa in sicurezza idrogeologica finanziati dal Consorzio di Bonifica della Romagna e dalla struttura commissariale a seguito dell’alluvione del 2023, per circa 7,5 milioni di euro. La ciclabile rappresenta dunque un ulteriore tassello di questo impegno, con l’obiettivo di migliorare i collegamenti, favorire la mobilità sostenibile e rendere la frazione sempre più sicura e funzionale per chi la vive ogni giorno”.

“Quella di sabato 24 ottobre vuole quindi essere una festa per l’intera frazione ma più in generale per la comunità di Santarcangelo, nel segno della visione di una città più vicina alle persone e ai servizi a cui questa Amministrazione comunale sta lavorando da tempo”, conclude il sindaco.

L’invito a partecipare all’iniziativa di sabato 24 ottobre arriva anche dalla vice sindaca e assessora ai Lavori pubblici, Michela Mussoni: “Invitiamo cittadine e cittadini a ritrovarsi alle ore 11 all’inizio di via Casale Sant’Ermete in località Il Fondo per prendere parte alla passeggiata inaugurale del nuovo percorso ciclopedonale e condividere un momento di festa per conoscere da vicino questa nuova opportunità di mobilità lenta e sostenibile”. “L’inaugurazione rappresenta infatti un’occasione per scoprire un’infrastruttura al servizio della frazione e condividere il percorso di trasformazione di Santarcangelo in una città che mira ad essere sempre più connessa, accessibile e vicina ai bisogni quotidiani delle persone”.

Per maggiori informazioni sul progetto della Città dei 15 minuti è possibile consultare la sezione dedicata sul sito del Comune