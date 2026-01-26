Santarcangelo, scuola elementare nel mirino dei ladri: portati via iPad, pc e stampanti

I consiglieri di opposizione dopo il furto alla Pascucci: "Fatto gravissimo e l'amministrazione è in silenzio"

Furto nella notte tra domenica e lunedì (25-26 gennaio) nella scuola elementare Pascucci, in centro a Santarcangelo. Si tratta del secondo colpo in pochi giorni, il precedente era avvenuto mercoledì scorso. Il bottino del secondo furto è costituito da una dozzina di iPad, che erano conservati in un armadietto scassinato dai malviventi, ma anche da computer e stampanti portati via da alcune classi. In mattinata il sopralluogo dei Carabinieri.

La notizia è commentata sui social dai consiglieri di opposizione Barnaba Borghini, Jenny Dolci e Gabriele Stanchini. Per l'opposizione si tratta di un "fatto gravissimo riguardo al quale l’Amministrazione non ha ancora detto una parola".

"Non si tratta di un caso isolato: è l’ennesimo episodio di una città sempre meno presidiata. Le telecamere promesse per gennaio sono slittate alla primavera e la Polizia Locale resta condivisa con Poggio Torriana e Verucchio. Intanto i furti continuano. Il sindaco minimizza, rassicura e scarica le responsabilità altrove, ma la realtà è sotto gli occhi di tutti: colpire una scuola significa colpire l’intera comunità e il silenzio di chi governa è inaccettabile", chiosano i consiglieri.