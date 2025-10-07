Santarcangelo: sei borse di studio da 500 euro in palio, in memoria di Caterina Gambuti

Il termine per la presentazione delle domande è fissato per domenica 26 ottobre

C’è tempo fino al 26 ottobre per partecipare al bando in memoria di Caterina Gambuti, dedicato agli studenti meritevoli. Confermate anche quest’anno le sei borse di studio da 500 euro ciascuna messe a disposizione dai Servizi sociali dell’Unione di Comuni, per cui possono presentare domanda ragazze e ragazzi residenti a Santarcangelo iscritti al 2°, 3°, 4° o 5° anno delle superiori che nell’anno scolastico 2024/2025 hanno conseguito una media di almeno 8/10.

Il termine per la presentazione delle domande è fissato per domenica 26 ottobre (ore 23.59): il modulo per la richiesta deve essere compilato esclusivamente online accedendo tramite le credenziali Spid, Cie, Cns. Il bando integrale e il form per l’invio delle domande sono pubblicati sul sito del Comune.

La graduatoria definitiva – che terrà conto del punteggio di merito conseguito, dell’indicatore della situazione economica (Isee) e del numero di componenti del nucleo familiare – sarà pubblicata entro 30 giorni dalla chiusura del bando.