Santarcangelo, serata di giochi da tavolo a tema Tolkien con il Gruppo Valmar

Venerdì 15 maggio al LABO380 un evento gratuito tra board game fantasy ispirati al Signore degli Anelli, per tutte le età e senza prenotazione

A due mesi esatti dal debutto pubblico con la partecipazione di Wu Ming 4, il Gruppo tolkeniano Valmar dedica una serata ai giochi da tavolo venerdì 15 maggio dalle ore 21 al Centro giovani LABO380 di Santarcangelo (via Bornaccino 380).

Il gruppo torna dunque sul luogo dove ha mosso i suoi primi passi nell’ottobre 2025, con un nuovo appuntamento che darà l’occasione ai presenti di provare alcuni board game ispirati all’opera del Professore di Oxford: una serata per tutte le età, famiglie con bambini comprese, considerando il diverso livello di difficoltà dei giochi disponibili.

Da titoli strutturati come La guerra dell’anello (Devir) a board game più semplici come Il signore degli anelli (Editrice Giochi), dalle sfide per due giocatori di Duel for the Middle-Earth (Asmodee) a grandi classici per divertirsi in gruppo come Uno (Mattel) rivisitato in chiave tolkeniana, fino alla parodia Lo svarione in taverna (Eterea Edizioni) e altri giochi a tema fantasy messi a disposizione dai componenti del gruppo Valmar.

La partecipazione all’evento è gratuita senza alcuna necessità di prenotazione: chi ha altri giochi da proporre o copie ulteriori di quelli citati da mettere a disposizione, può portarli con sé in modo da aumentare le possibilità di scelta nel corso della serata.

A questo primo evento che il Gruppo dedica al gioco da tavolo — realizzato in collaborazione con l’associazione Artai, che gestisce il Centro giovani LABO380 — seguiranno momenti dedicati al gioco di ruolo e tante altre iniziative che Valmar ha già in cantiere per i prossimi mesi e anni.

Info e contatti

È possibile seguire il Gruppo tolkeniano Valmar attraverso la pagina Facebook e il profilo Instagram, chiedere informazioni utilizzando la mail [email protected] e partecipare alle attività entrando nella chat dedicata su Whatsapp.

Un viaggio alquanto inaspettato

Il Gruppo tolkeniano Valmar ricorda l’appuntamento con la due giorni di rievocazione epic fantasy si svolgerà il 4 e 5 luglio 2026 al rifugio Casa del Re di Sestino (Arezzo), ai piedi del Sasso Simone: maggiori informazioni sul profilo Instagram dedicato.