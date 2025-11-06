Santarcangelo si prepara alla 51ª “Cheursa di Bech”

Appuntamento domenica 16 novembre con la storica corsa cittadina

L’autunno santarcangiolese torna a correre con la 51ª edizione della “Cheursa di Bech”, la tradizionale manifestazione podistica che da oltre mezzo secolo anima le strade del paese con sport, passione e convivialità. L’evento, organizzato da Atletica Rimini Nord Santarcangelo, si terrà domenica 16 novembre e fa parte del circuito “10mila di Romagna”, che raccoglie sei classiche gare sui 10 chilometri.

Il percorso, veloce e ormai storico, promette spettacolo anche quest’anno. Negli ultimi dieci anni solo due atleti hanno firmato la doppietta di vittorie: Alberto Della Pasqua (2015-2016) e Andrea Sanguinetti (2021-2023). Tra le donne, dominio di Martina Facciani, prima nel 2019 e 2021. I record da battere restano quelli del marocchino Mohammed Baybat (29’05”, 2023) e della keniana Ziporah Wanjiru Kingori (33’41”, 2022), con un bonus speciale in palio per chi riuscirà a migliorarli.

Il ritrovo è fissato presso l’impianto di atletica Gaetano Petrizzo in via della Resistenza. La partenza della gara agonistica è prevista alle 10:00, preceduta dalla non competitiva alle 9:00.

Premi per i primi tre assoluti, i primi tre italiani e 83 categorie, oltre a riconoscimenti per le società più numerose e quelle meglio piazzate. Tutti gli ingredienti per una grande giornata di sport e comunità ci sono.