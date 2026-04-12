Santarcangelo si prepara per Disco Borgo 2026: negozi aperti fino alle 23.30

Sabato 18 aprile torna uno degli appuntamenti più attesi dell'anno

Santarcangelo di Romagna si prepara ad accogliere la quinta edizione primaverile di DiscoBorgo, in programma sabato 18 aprile dalle 19:30 alle 23:30 nel centro storico. Torna un appuntamento che negli anni si è affermato come uno dei momenti più attesi e riconoscibili del territorio, capace di unire pubblici diversi e trasformare il borgo in uno spazio vivo, aperto e condiviso.

Con l’edizione 2026 continua il percorso iniziato lo scorso anno, che diventa “Night Market & Vibes”: un format che mette al centro l’esperienza del borgo e il suo tessuto commerciale, attraverso un percorso tra artigianato, creatività, shopping e proposte gastronomiche, da vivere in modo libero e personale.

Per una sera, il centro storico si trasforma in un vero e proprio night market diffuso, dove bancarelle, oggetti originali e produzioni artigianali si intrecciano con l’identità e l’ospitalità delle attività locali, dando vita a un itinerario dinamico e ricco di proposte.

Protagonisti saranno infatti i negozi e i pubblici esercizi di Santarcangelo, che accoglieranno il pubblico con proposte curate, aperitivi e momenti di accompagnamento musicale.

Le proposte musicali saranno infatti gestite direttamente dai singoli locali, che per l’occasione arricchiranno la propria offerta contribuendo in modo autonomo a creare un’atmosfera vivace e diffusa lungo tutte le vie del centro.

DiscoBorgo si conferma così non solo come evento, ma come un progetto di valorizzazione del territorio, capace di mettere al centro le attività locali e offrire un’esperienza autentica, accessibile e condivisa.

Un’occasione per vivere il centro storico in una veste contemporanea, tra socialità, scoperta e qualità. Una serata speciale, nel suggestivo scenario del centro storico di Santarcangelo, per dare ufficialmente il via alla bella stagione, insieme.