Santarcangelo si veste di magia e mistero con le Notti della Luna

Dal 21 al 23 agosto il centro storico ospita cartomanti, astrologi, musica, street food, artigianato e spettacoli di fuoco

Il centro storico di Santarcangelo cambia volto e per tre sere si lascia avvolgere da atmosfere sospese tra magia, benessere e fiaba. Da venerdì 21 a domenica 23 agosto torna infatti "Le Notti della Luna", manifestazione giunta alla sesta edizione, con piazza Ganganelli e le strade del centro, da via Molari a via Don Minzoni, pronte a ospitare un programma dedicato all'esoterismo e all'intrattenimento.

Per l'occasione arriveranno cartomanti, chiromanti, astrologi e fachiri, che proporranno ai visitatori letture dei tarocchi e della mano. Accanto a loro ci sarà un'area dedicata ai massaggi olistici, mentre il mercatino "Mani in Piazza" proporrà produzioni artigianali e oggetti a tema. Per chi acquisterà dalle bancarelle dell'artigianato o nei negozi aderenti al circuito Città Viva sarà inoltre possibile richiedere la t-shirt in edizione limitata realizzata con il simbolo delle Notti della Luna.

A completare l'atmosfera saranno musica e spettacoli. Arpe e violini accompagneranno le serate, mentre nell'area dedicata allo street food sarà possibile fermarsi a mangiare tra danzatrici del fuoco e spettacoli itineranti. Domenica 23 agosto spazio anche ai bambini con il "Mercatino della Piccola Luna", pensato come un appuntamento dedicato ai più piccoli.

La manifestazione, nata come appuntamento legato alla magia e al benessere, negli anni ha costruito una propria identità e richiama ogni anno migliaia di curiosi. Per Santarcangelo rappresenta anche un'occasione per portare persone nelle attività commerciali del centro. "Non so se sia davvero una questione di magia, però c'è un dato che continua a sorprenderci: arrivano le cartomanti e, quasi per incanto, i visitatori entrano anche nei negozi e fanno acquisti", racconta Alex Bertozzi, presidente di Città Viva, che sottolinea il ritorno dell'iniziativa per le attività del centro.