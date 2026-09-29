Santarcangelo, torna il Cantiere Poetico: una settimana tra parole, arte e musica

Dal 18 al 25 ottobre la dodicesima edizione della rassegna. In programma incontri, spettacoli, laboratori, mostre e due prime nazionali

Una settimana per mettere in dialogo poesia, musica, teatro, arte e corpo. Dal 18 al 25 ottobre Santarcangelo ospita la dodicesima edizione del Cantiere Poetico, quest'anno intitolata "Il corpo delle poesie", con un programma che attraversa diversi linguaggi e coinvolge pubblico, artisti, scrittori e nuove generazioni. Il festival prenderà il via domenica 18 ottobre alla Biblioteca Antonio Baldini con la presentazione di alcuni libri legati al progetto "DIALETTI, DI NUOVO. Le lingue delle dichiarazioni d'amore e degli atti creativi", curato da Fabio Biondi e Rita Giannini. Tra gli appuntamenti della giornata anche la presentazione del libro di Franco Brevini "In parole povere. I dialetti italiani tra memoria e futuro".

Il rapporto tra poesia e dialetto sarà uno dei fili conduttori dell'edizione, con incontri, letture e spettacoli dedicati alle lingue regionali. Tra questi "Nata per dispetto", dedicato alla poetessa Giuliana Rocchi, e "Làsa andè", progetto con testi di Annalisa Teodorani, musiche di Chiara Raggi e disegni di Massimo Modula, che arriverà anche sul palco del Teatro Il Lavatoio. Tra gli appuntamenti più attesi c'è quello con Murubutu, in programma venerdì 23 ottobre al Teatro Il Lavatoio. Il rapper e docente di filosofia e storia proporrà "Letteraturap", un percorso tra rap, poesia e narrativa in dialogo con Marco Molari.

La rassegna ospiterà inoltre due prime nazionali. Martedì 20 ottobre Lucia Leonardi Pedretti e Christine Robert porteranno in scena "Biglietto per Nino Pedretti", un viaggio tra memoria, famiglia e poesia. Giovedì 22 sarà invece la volta di "Ultimo concerto", lettura-concerto di Nicoletta Fabbri e Dany Greggio ispirata alla figura di Sergio Endrigo. Non mancheranno gli incontri con alcuni dei nomi più conosciuti della letteratura contemporanea. Giovedì 22 ottobre Chiara Gamberale presenterà "Liberi tutti", mentre venerdì 23 Marianna Aprile parlerà del suo libro "La promessa". Domenica 25 ottobre sarà la volta di Daniele Mencarelli, con "I corpi feriti delle parole", e di Maurizio Maggiani, che presenterà "Almanacco dei viventi".

Spazio anche ai giovani e alla formazione. Nelle scuole di Santarcangelo si svolgeranno i laboratori di "Stupendi. Selvatici sapienti", mentre sabato 24 ottobre alla Biblioteca Baldini Luca Tosi condurrà il laboratorio "Altri libertini. Parole che dragano la provincia". Domenica 25 a Mutonia, invece, Cristiano Sormani Valli guiderà "Sillabe e ossa", laboratorio dedicato al rapporto tra gesto e parola che si concluderà con la "Ligàza Poetica", un pasto condiviso accompagnato dalla poesia. Il programma si completa con "Corpo poetico. La danza in un minuto", rassegna di video danza ospitata dal Bar Clementino e dal Ristorante Zaghini, e con "Corpus poetico. Nuove forme dell'opera", progetto curato da Isabella Leardini che riunirà giovani voci della poesia contemporanea al Teatro Il Lavatoio.

A chiudere la manifestazione, domenica 25 ottobre, sarà "Luṣ" del Teatro delle Albe, spettacolo inserito nel progetto "DIALETTI, DI NUOVO", dedicato alla figura di Bêlda, una donna considerata una strega e marginalizzata dalla comunità. Le prenotazioni per gli spettacoli, che hanno posti limitati, partiranno lunedì 5 ottobre. Il programma completo è disponibile sul sito del Cantiere Poetico.