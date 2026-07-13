Santarcangelo, torna “Jazz al Met” con la Big Band cittadina

Giovedì 16 luglio nel giardino del Met concerto gratuito tra grandi classici del jazz, da Ellington a Basie

Giovedì 16 luglio alle ore 21:00 comincia Jazz al Met a Santarcangelo, giunto alla terza edizione. Evento organizzato dalla Pro Loco in collaborazione con Focus Santarcangelo.

La Santarcangelo Big Band, la Scuola di Musica cittadina formata da allievi del Laboratorio Jazz con qualche insegnante, sarà diretta da Roberto Siroli. Il repertorio della serata attraverserà le pagine più celebri e raffinate della letteratura per Big Band: dalle sofisticate trame armoniche di Duke Ellington al leggendario e trascinante "drive" di Count Basie, passando per i capolavori che hanno fatto sognare intere generazioni come Night train, Take Five, Summartime e altri brani cantati come Natural Woman e Yesterday in versione jazz. Vocalist Silvia Palazzini.

Ingresso libero al Meet, il giardino del Met. Ingresso da via Montale, Santarcangelo di Romagna.