Santarcangelo, torna la partita di calcio benefico tra musicisti e cantanti

Lunedì 13 aprile ore 20.30, allo Stadio Mazzola di Santarcangelo per sostenere l'associazione Rompi il Silenzio

Lunedì 13 aprile ore 20.30, allo Stadio Mazzola di Santarcangelo, torneranno a sfidarsi le squadre dei cantanti e dei musicisti romagnoli, questa volta per sostenere l’associazione Rompi il Silenzio e lanciare un messaggio chiaro: i diritti delle donne non sono negoziabili. Autotuners e Orchestrales scenderanno così in campo allo Stadio Mazzola per sostenere Rompi il Silenzio (centro antiviolenza distretto Rimini Nord) che si impegna ogni giorno per contrastare la violenza di genere in tutte le sue forme e nella promozione di attività culturali e sociali a tutela delle donne e dei bambini.

Per l’occasione si lancerà Uomini e donne insieme, una chiamata di partecipazione collettiva. L’obiettivo è promuovere un cambiamento culturale fondato sul consenso e sul rispetto, capace di costruire finalmente una reale parità di genere, garantendo pari opportunità, libertà di autodeterminazione e protezione da violenza e discriminazioni.

L’ingresso è a offerta libera. L’intero ricavato sarà devoluto a favore delle donne e dei bambini accolti nelle case-rifugio del territorio, per accompagnarle nel loro percorso di uscita dalla violenza, verso la piena autonomia.

Le formazioni definitive saranno comunicate nei prossimi giorni.

Tra le novità di questa edizione ci sarà la presenza in campo, insieme ai cantanti e musicisti, di alcune storiche calciatrici legate alla scena del calcio femminile locale: giocatrici dell’ex Rimini Calcio femminile, che sono rimaste senza squadra, e una rappresentanza del Cesena Calcio femminile.

"Il debutto, lo scorso ottobre per Educaid, è stato un successo e l’entusiasmo ci ha spinti a continuare. In quell’occasione siamo riusciti ad acquistare una tenda-scuola per i bambini di Gaza, un progetto che continuiamo a portare nel cuore con la speranza che nella Striscia e in Cisgiordania si possa presto arrivare a una pace davvero giusta", dichiara Giorgia Spada, allenatrice degli Autotuners.