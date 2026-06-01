Santarcangelo torna nel Medioevo: al via il Tour “Homini et donne d’arme”

Dal 3 giugno ogni mercoledì il centro storico si trasforma in un viaggio tra storia, teatro e rievocazione: tra leggende, grandi personaggi e visite guidate fino alle grotte del Colle Giove

È tutto pronto per il ritorno del Tour Medievale itinerante a Santarcangelo di Romagna “Homini et donne d’arme”. L’ottava edizione prenderà il via mercoledì 3 giugno alle ore 21 con partenza dalla Pro Loco di Santarcangelo in via Battisti 5. Lo spettacolo, sospeso solo nel 2020 e 2021, torna a invadere il centro storico della città romagnola ogni mercoledì di giugno (3, 10, 17 e 24) con una formula che unisce visita guidata, teatro in costume e rievocazione storica.

Dopo aver raccontato storie d’amore come quelle di Paolo e Francesca e di Sigismondo Malatesta e Isotta degli Atti, quest’anno il Tour Medievale propone “Homini et donne d’arme”, incentrato su protagonisti del basso medioevo, in particolare della Romagna. Tra i nomi portati in scena: Malatesta da Verucchio, Matilde di Canossa e Federico da Montefeltro, insieme alla leggenda di Malatesta III che avrebbe liberato il territorio di Belvedere (Rimini) da un drago.

Amori, battaglie, tradimenti, intrighi ed episodi eroici prenderanno vita tra le vie del borgo fino alla cima del Colle Giove. Il percorso toccherà anche le grotte cittadine, suggestivi spazi sotterranei documentati dal XV secolo, dove una sala circolare con sette nicchie e un’ottima acustica farà da cornice a una delle scene più suggestive dello spettacolo. Al termine è prevista una degustazione per i partecipanti.

L’iniziativa è promossa dalla Pro Loco di Santarcangelo di Romagna insieme alla compagnia teatrale “Il pozzo dei desideri” e alla compagnia di rievocazione “San Michele”, con la regia di Luca Petrolo e il coinvolgimento di circa 30 tra attori, musicisti, stunt-man e tecnici. Il Tour Medievale ha un costo di 20 euro a persona, gratuito fino a 10 anni, con una durata di circa due ore e prenotazione obbligatoria via email alla Pro Loco.