Santarcangelo, tornano i caffè con il sindaco: si riparte da San Martino dei Mulini

Appuntamento il 1° novembre alle 14.30 al circolo Acli

Sabato 1° novembre l’appuntamento “Un caffè con il sindaco” farà tappa a San Martino dei Mulini: alle ore 14.30 al circolo Acli di via Tomba è in programma un momento di confronto con la cittadinanza sulle principali novità riguardanti la frazione, la città di Santarcangelo e alcune notizie d’interesse generale.

Come accaduto in occasione dei primi sei incontri – due in centro compreso un appuntamento speciale dedicato alla violenza di genere, uno a Canonica, uno a San Michele, Sant’Ermete e San Vito – per circa un’ora sarà possibile confrontarsi con il sindaco anche sulle notizie dalla città e dal mondo davanti a un caffè.

“Un caffè con il sindaco” proseguirà con appuntamenti a rotazione, una volta al mese, nei bar del centro e delle frazioni, offrendo l’occasione per un momento di dialogo con i cittadini sui temi più attuali per Santarcangelo e non solo.