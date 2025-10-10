Santarcangelo, una cerimonia per ricordare le vittime di incidenti sul lavoro

Appuntamento lunedì 13 ottobre alle ore 12 presso l’area verde tra le vie Tosi e Mazzini

L’amministrazione comunale di Santarcangelo partecipa alle commemorazioni per la Giornata nazionale vittime incidenti sul lavoro, istituita su richiesta di Anmil (Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro) con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica. Alle ore 12 di lunedì 13 ottobre è prevista una cerimonia presso l’area verde compresa tra le vie Mazzini e Tosi: oltre al sindaco Filippo Sacchetti e alla giunta comunale sarà presente anche Liviana Urbinati, vice presidente della sezione territoriale di Rimini di Anmil - associazione nazionale fra lavoratori, mutilati e invalidi del lavoro.