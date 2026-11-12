Santarcangelo, una giornata tra botanica e inclusione

Sabato l'associazione Fermenta ospita il sociologo Mauro Ferrari con una passeggiata e un incontro alla biblioteca Baldini

Le erbe che spuntano tra le crepe dell'asfalto e le persone che vivono ai margini della società hanno qualcosa in comune: spesso vengono considerate fuori posto. Da questa riflessione nasce "Noi siamo erbacce", la giornata promossa dall'associazione Fermenta APS in programma sabato 14 novembre a Santarcangelo, con la partecipazione del sociologo e docente Mauro Ferrari.

Il primo appuntamento è alle 10, sotto l'arco di piazza Ganganelli, per una passeggiata botanico-letteraria nel centro storico. Insieme a Ferrari i partecipanti andranno alla scoperta delle piante spontanee che crescono tra i muri, lungo i selciati e ai margini delle strade. Il percorso, della durata di circa un'ora e mezza, sarà accompagnato da letture poetiche e brani dedicati alla natura. Sono consigliate scarpe comode. Nel pomeriggio, alle 17, ci si sposterà alla Biblioteca comunale "A. Baldini" per l'incontro pubblico "Noi siamo erbacce. Elogio della biodiversità umana e vegetale". Al centro ci sarà il concetto di "Botanica Sociale", sviluppato da Ferrari nel suo libro "Noi siamo erbacce", pubblicato da Altreconomia Edizioni. L'autore, sociologo e docente alla Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, proporrà una riflessione sul rapporto tra biodiversità vegetale e umana, partendo dall'idea che anche le persone considerate fragili o ai margini possano contribuire alla vita della comunità. Durante l'incontro sarà presente anche uno spazio dedicato ai prodotti del Commercio Equo e Solidale, a cura della Bottega La Carovana di Savignano sul Rubicone.