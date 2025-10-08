Santarcangelo, via libera alla messa a nuovo di un tratto di viale Mazzini e via Garibaldi

L’intervento, che avrà una durata di circa 45 giorni, sarà eseguito tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026

Nei giorni scorsi la Giunta comunale di Santarcangelo ha approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione di un tratto di viale Mazzini e via Garibaldi, che presenta diffusi ammaloramenti a causa del consistente traffico veicolare: circa 145mila euro il costo dell’intervento che sarà eseguito dalla società in house Anthea. In dettaglio, l’opera di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale riguarderà una superficie di quasi 2.500 metri quadrati – 300 metri lineari – compresa tra via Silvio Sancisi e via Giordano Bruno. L’intervento, che avrà una durata di circa 45 giorni, sarà eseguito tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026. I lavori prevedono due tipologie di intervento: nelle aree che presentano un ammaloramento più lieve (circa 930 metri quadrati) verrà effettuata la fresatura del solo strato di usura, mentre nelle porzioni stradali più compromesse (circa 1.530 metri quadrati) verrà eseguita la fresatura profonda fino ad arrivare allo strato intermedio. A completamento dell’intervento sono previsti anche la riqualificazione di tutti gli attraversamenti pedonali che interessano il tratto stradale e il rifacimento della segnaletica orizzontale.