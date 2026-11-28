Santarcangelo, Week Care: mercoledì tre incontri su solidarietà, clima e disagio giovanile

Il 2 dicembre al Supercinema appuntamenti con l’assessora regionale Isabella Conti, il giornalista ambientale Ferdinando Cotugno e la presidente del Tribunale per i minorenni di Bologna Gabriella Tomai

Partecipazione, crisi climatica e prevenzione del disagio giovanile. Saranno questi i temi al centro della giornata di mercoledì 2 dicembre a Santarcangelo, nell’ambito di “WEek CARE – La Settimana per la Cultura e la Cura della Solidarietà”, in programma fino al 6 dicembre. La rassegna, promossa dal Comune insieme a una rete di realtà associative, culturali ed educative, propone momenti di confronto dedicati alla cura dei beni comuni e alle sfide della comunità.

Il primo appuntamento è alle 16 nella sala Wenders del Supercinema, con “Opificio di Comunità – Amministrazione condivisa per la cura della solidarietà”. Cittadini attivi, Terzo settore, istituzioni e mondo accademico si confronteranno sulle esperienze già avviate e sulle prospettive dell’amministrazione condivisa. Interverranno l’assessora regionale al Welfare e Terzo settore Isabella Conti, il sindaco Filippo Sacchetti, Michele D’Alena, coordinatore dei processi partecipativi dell’Emilia-Romagna, e Giovanni Boccia Artieri, docente di Sociologia dei processi culturali e comunicativi.

Alle 18 si parlerà di ambiente con “Crisi climatica e cittadinanza attiva”, incontro con Ferdinando Cotugno, giornalista ambientale, saggista e podcaster. Il dialogo affronterà le trasformazioni climatiche e la transizione ecologica, concentrandosi sul ruolo dei cittadini e delle comunità nel tradurre le questioni ambientali in partecipazione e azioni concrete sul territorio.

La giornata si chiuderà alle 21 con “Trame comuni – Un patto per la prevenzione del disagio giovanile”. Gabriella Tomai, presidente del Tribunale per i minorenni di Bologna, dialogherà sul ruolo della comunità educante e sulla necessità di costruire alleanze tra famiglie, istituzioni, servizi e territorio per prevenire il disagio dei più giovani.

L’assessore al Welfare di Comunità Filippo Borghesi sottolinea come i tre incontri affrontino dimensioni diverse della cura collettiva: la collaborazione tra istituzioni e cittadini, la responsabilità di fronte alla crisi climatica e la prevenzione attraverso una rete educativa condivisa. Al centro, secondo Borghesi, c’è la fiducia, che si costruisce attraverso il lavoro comune e la condivisione delle responsabilità.