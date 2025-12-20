Sant’Ermete piange Martina Gnoli: folla e commozione ai funerali

Rimini in lutto: chiesa stracolma e solidarietà nel nome della 18enne

Una chiesa di Sant’Ermete gremita e un silenzio carico di dolore hanno accompagnato ieri l’ultimo saluto a Martina Gnoli, 18 anni, morta il 15 dicembre in un tragico incidente stradale sulla Marecchiese mentre si recava a scuola, al Belluzzi-Da Vinci di Rimini. All’uscita del feretro, palloncini bianchi a forma di cuore e un lungo applauso hanno salutato la giovane.

Presenti centinaia di persone tra amici, compagni di scuola, docenti e cittadini, insieme alla famiglia e alle istituzioni. Durante l’omelia, don Stefano Vendemini ha ricordato Martina come «una ragazza buona, tenera e capace di amare». Toccanti i messaggi dei genitori, degli amici e della classe Quinta C.

Le offerte raccolte saranno devolute a un’associazione di assistenza chirurgica pediatrica dell’ospedale Sant’Orsola di Bologna. Un ultimo abbraccio collettivo ha unito una comunità segnata dalla perdita di una giovane vita.