Santiago, un viaggio per ricominciare: il nuovo film alla Cineteca di Rimini

Da domani in programma il film di Yann Samuell con Alexandra Lamy e Julien Le Berre, ispirato alle marce di rottura

Dopo la ripresa delle prime visioni, la Cineteca comunale di Rimini porta sullo schermo "Santiago - Un cammino per ricominciare", il film di Yann Samuell con Alexandra Lamy e Julien Le Berre. La pellicola, ambientata lungo il Cammino di Santiago, racconta l'incontro tra due persone che attraversano momenti difficili e si ritrovano a condividere un percorso lungo mesi.

Adam è un adolescente pieno di rabbia e con la sensazione di essere stato abbandonato. Fred è un'insegnante alle prese con una fase complicata della propria vita. I due non si conoscono e non sembrano avere molto da dirsi, ma un'associazione li mette in cammino insieme verso Santiago di Compostela. Per mesi dovranno affrontare il viaggio senza telefono, tra fatica, incomprensioni e inevitabili scontri. Il film prende spunto dalle cosiddette "marce di rottura" dell'associazione Seuil, fondata da Bernard Ollivier, autore del libro "Marche et invente ta vie" da cui è tratto. Il metodo prevede che un ragazzo cammini per mesi insieme a un adulto, arrivando a percorrere anche venti o venticinque chilometri al giorno e lasciando da parte gli schermi. L'obiettivo è interrompere le abitudini e le etichette che accompagnano il ragazzo, attraverso un'esperienza capace di rimettere in discussione entrambi.

Samuell ha spiegato di non aver voluto realizzare un film contro i ragazzi "difficili". Al centro c'è piuttosto il rapporto tra Adam e Fred, un'amicizia inizialmente ruvida che cresce tra difficoltà e conflitti, fino a rendere sempre meno chiaro chi stia aiutando davvero l'altro. "Santiago - Un cammino per ricominciare" (Francia, 2026, 102 minuti) sarà proiettato nella sala di Palazzo Gambalunga venerdì 9 e sabato 10 ottobre alle 21, domenica 11 alle 16.30 e alle 21 e mercoledì 14 ottobre alle 21. La proiezione di venerdì sarà in lingua originale francese con sottotitoli in italiano. Il biglietto intero costa 7 euro, mentre ridotto e tariffa under 31 sono fissati a 5 euro. Il venerdì e il mercoledì l'ingresso è a 5 euro per tutti.