Sanzioni contro la Russia prorogate al 2026, via libera dell'Unione Europea

Bratislava frena sul nuovo pacchetto di sanzioni in attesa di garanzie sull’energia

Gli ambasciatori dei 27 Paesi dell’Unione Europea hanno dato il via libera formale alla proroga delle sanzioni settoriali contro la Russia, che sarebbero scadute il prossimo 31 luglio. La decisione, che segue l’intesa politica raggiunta al recente vertice europeo, estende le misure restrittive fino al 31 gennaio 2026. Lo riferiscono fonti diplomatiche europee citate dall'Ansa.



Durante la riunione, è stato affrontato anche il tema del 18° pacchetto di sanzioni contro Mosca. In questo contesto, la Slovacchia ha confermato di non poter ancora dare il proprio assenso, chiedendo ulteriori rassicurazioni sulla propria sicurezza energetica prima di approvare il nuovo pacchetto.



I contatti tra Bratislava e la Commissione Europea proseguiranno nei prossimi giorni, con l’obiettivo di superare lo stallo e procedere all’adozione definitiva delle nuove misure.