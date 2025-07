Sara Ceccolini e Andrea Bonoli dominano il 2° Trofeo “Terme di Castel San Pietro”

Gara collinare di 10,5 km: dominio riminese al femminile, sprint finale tra i primi due uomini

Grande spettacolo alla seconda edizione del Trofeo “Terme di Castel San Pietro”, gara podistica su strada di 10,5 km valida per il calendario Uisp, corsa su un percorso collinare misto tra asfalto e sterrato che ha messo a dura prova i partecipanti.

Nel settore femminile, prestazione magistrale per Sara Ceccolini, atleta riminese in forza al Cus Parma, che ha imposto sin dai primi metri un ritmo elevatissimo, prendendo subito il comando della gara e mantenendolo fino all’arrivo. Ha tagliato il traguardo in 41:00, lasciando dietro di sé un terzetto tutto riminese.

Secondo posto per Federica Moroni (Atletica Rimini Nord Santarcangelo) in 43:34, che ha avuto la meglio su Beatrice Boccalini (Asd Dinamo Running), terza in 44:04, dopo un confronto serrato nella prima parte di gara. Quarta assoluta un’altra riminese, Chiara Camporesi (Asd Dinamo Running), in 44:16. Un poker tutto rosa che conferma l’eccellenza della podistica riminese.

Il podio maschile

In campo maschile, finale al cardiopalma con un avvincente testa a testa tra Andrea Bonoli (ASD Dinamo Running) e Ahmed Eddami (Atl. Rimini Nord Santarcangelo). Bonoli ha avuto la meglio in volata, chiudendo in 35:27, appena sei secondi davanti al rivale. Sul terzo gradino del podio Matteo Lucchese (Bergamo Stars Atletica), in 36:21.

Sia Sara Ceccolini che Andrea Bonoli sono allenati dal tecnico Andrea Sanguinetti.