Sara Ceccolini protagonista alla Mezza di Trento: è sesta assoluta e seconda italiana
Grande prova della riminese nella 15ª Trento Half Marathon, gara internazionale inserita nel Bts Trento Running Festival. Ora la preparazione verso la Maratona di Valencia
Grande prestazione della riminese Sara Ceccolini alla 15ª Trento Half Marathon. La runner ha chiuso la gara al 6° posto assoluto e al 2° tra le italiane, al termine di una competizione di alto livello internazionale.
La vittoria è andata all’etiope Yalemget Yaregal, mentre la prima italiana è stata Sara Bottarelli, quarta assoluta con il tempo di 1h14’39”.
Per Ceccolini si tratta di un’altra importante conferma dopo l’ottimo risultato ottenuto lo scorso weekend a Milano, dove aveva chiuso i 10 chilometri in 36’18”.
Un fine settimana di grande atletica a Trento, aperto sabato dal successo di Yeman Crippa al Giro al Sas. L’azzurro ha bissato la vittoria dello scorso anno imponendosi nella storica gara di poco più di 10 chilometri.
Per Sara Ceccolini adesso prosegue la preparazione in vista del prossimo obiettivo: la Maratona di Valencia.