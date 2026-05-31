Sara Ceccolini sul podio alla Cortina-Dobbiaco Run: la riminese chiude terza tra le donne

Nella gara maschile, il successo è stato firmato dal keniano Murithi Peter Wahome

Importante risultato per la riminese Sara Ceccolini, che domenica 31 maggio ha conquistato il terzo posto assoluto nella gara femminile della Cortina-Dobbiaco Run 2026, una delle manifestazioni podistiche più suggestive dell'arco alpino.

Oltre 2.000 runner provenienti da più di 20 nazioni hanno preso il via da Cortina d'Ampezzo per affrontare i 30 chilometri che conducono a Dobbiaco lungo il tracciato dell'antica ferrovia immersa nello spettacolare scenario delle Dolomiti.

La partenza

Nella prova femminile la vittoria è andata alla 29enne altoatesina Greta Haselrieder, che ha imposto il proprio ritmo sin dalle prime battute, tagliando il traguardo in 1h57'23". Alle sue spalle si è classificata Elisabetta Manenti (Atl. Pianura Bergamasca), staccata di 6 minuti e 17 secondi. Terza posizione per Sara Ceccolini, protagonista di una gara solida e regolare, conclusa con l'ottimo tempo di 2h03'46", che le è valso un prestigioso piazzamento sul podio in una competizione di livello internazionale.

Podio maschile e femminile

Nella gara maschile, invece, il successo è stato firmato dal keniano Murithi Peter Wahome, che ha chiuso in 1h39'39" dopo aver fatto parte del terzetto di testa che ha subito selezionato il gruppo dei migliori. Secondo posto per il connazionale Njeri Simon Kamau in 1h41'08", mentre il terzo gradino del podio è andato all'italiano Italo Cassol, autore di una prova da 1h41'59".

Per Ceccolini il podio di Dobbiaco rappresenta un risultato di grande valore tecnico e conferma l'ottimo stato di forma dell'atleta riminese nelle competizioni sulla lunga distanza.