Sara De Santis: la talentuosa e giovane pianista in concerto a San Leo

L'evento offre un’ora di grande musica in scena con la talentuosa artista fiorentina, vincitrice di prestigiosi premi internazionali

San Leo si prepara ad accogliere un evento musicale di grande rilevanza, ormai appuntamento consolidato Domenica 23 novembre, alle ore 17, presso la sala concerti del Palazzo Mediceo, si terrà un suggestivo recital offerto alla città leontina dal concorso Pianistico Internazionale di Minerbio, giunto alla sua nona edizione: ad esibirsi la giovane pianista Sara De Santis, seconda classificata ex aequo al prestigioso contest. L’evento è curato dall’Accademia Distretto della Musica APS, scuola di musica con sede a Pietracuta di San Leo, che da anni si distingue per la promozione di momenti di alta formazione e di musica dal vivo.

Sara De Santis, nata a Firenze 21 anni fa, è una promettente artista che nonostante la giovane età ha all’attivo un’intensa attività artistica, costellata da premi nazionali ed internazionali e concerti in Italia e all’estero. La sua esibizione al Palazzo Mediceo si svolgerà sul celebre pianoforte che fu di Benedetti Michelangeli, tra le eccellenze degli strumenti storici.

L’evento è l’ideale per gli appassionati di musica classica e per tutti coloro che desiderano vivere un’ora di grande emozione artistica. L’Accademia Distretto della Musica Ets Aps, nata nel 2012 e riconosciuta dalla Regione Emilia Romagna, prosegue nel suo impegno di portare la musica di qualità a Rimini, Premilcuore e oltre, con progetti, eventi e produzioni di livello internazionale. Per info e prenotazioni: WhatsApp 329 6436995