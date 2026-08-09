Sarà un Ferragosto soleggiato e caldo sul Riminese, il picco il 16-17 agosto

Dal 18 agosto è atteso invece un cambio di circolazione, con lo stop all'anticiclone africano

Una breve tregua, con un leggero calo delle temperature, ma da domani (10 agosto) la rovente estate 2026 tornerà a farsi sentire con temperature massime che nelle zone di pianura e prima collina (Santarcangelo e Novafeltria per intenderci) toccheranno i 35°, mentre a Rimini il termometro supererà i 30° con tassi di umidità più alti. Situazione analoga per i due giorni successivi (martedì 11 e mercoledì 12 agosto), mentre per i giorni del 13, 14 e 15 agosto sarà ancora caldo e soleggiato, con massime leggermente inferiori a quelle di inizio settimana. Il picco di questa fase, secondo gli Spaghi Ensemble del modello europeo Ecmwf, è previsto per il 16 e il 17 agosto, quando il termometro, nelle zone di pianura e prima collina, tornerà su valori simili a quelli che ci siamo lasciati da poco sulle spalle, intorno ai 36°. Ma dal 18 al 20 agosto dovrebbero finalmente correnti atlantiche più fresche a spazzare la calura. Non sarebbe un vero e proprio break dell'estate, né la vecchia "rottura" post ferragosto. Le temperature si abbasseranno, ma saranno leggermente sopra la media stagionale. Dal 21 agosto il tempo tornerà stabile, ma al momento non sono previsti gli eccessi di caldo che stanno accompagnando il nostro territorio, in maniera quasi ininterrotta, dal 17 giugno.