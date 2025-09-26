Sarkozy condannato a 5 anni di carcere

L’ex presidente francese nel caso dei fondi libici: “Sono innocente, la Francia è umiliata”

Si aprono le porte del carcere per Nicolas Sarkozy. L’ex presidente francese è stato condannato dal tribunale di Parigi a cinque anni di reclusione, di cui due con la condizionale, per associazione a delinquere nell’ambito della vicenda del presunto finanziamento libico della sua campagna elettorale del 2007.

Per la prima volta nella storia della Quinta Repubblica un ex capo di Stato francese riceve un ordine di carcerazione. Il provvedimento sarà eseguito nei prossimi giorni, dopo la notifica ufficiale da parte della Procura finanziaria, che fisserà data e luogo della detenzione.

All’uscita dall’aula Sarkozy ha reagito con durezza, ribadendo la propria innocenza: “Se vogliono che io vada in carcere, andrò in carcere, ma lo faccio a testa alta. Sono innocente, questo è uno scandalo, hanno umiliato la Francia”.

La condanna rappresenta un terremoto politico e giudiziario senza precedenti in Francia, gettando un’ombra pesante sull’eredità politica dell’ex presidente e aprendo un dibattito acceso sull’impatto del caso sulla fiducia dei cittadini nelle istituzioni.