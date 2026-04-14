Sassofeltrio, partono i lavori sulla SP 86: strada chiusa dopo la frana

Intervento da 330 mila euro della Provincia di Rimini per la messa in sicurezza del tratto verso San Marino: completamento previsto entro sei mesi, riapertura a ottobre

Sono iniziati questa settimana i lavori di messa in sicurezza della SP 86, che collega Valle Sant’Anastasio alla Repubblica di San Marino, nel Comune di Sassofeltrio.

La strada è chiusa dallo scorso 24 dicembre a causa di una frana al Km 2+800 (innesto strada Fiorentino - Chiesanuova). Il sito interessato presenta una spiccata vocazione al dissesto geomorfologico, che si esplica essenzialmente con movimenti di versante e, proprio per questo motivo, l’intervento della Provincia di Rimini era previsto per quest’anno, già prima del verificarsi del movimento franoso di dicembre che ha portato alla chiusura della strada.

I lavori di messa in sicurezza, per un importo complessivo pari a 330 mila euro, riguardano il consolidamento della sede stradale interessata dal dissesto, mediante la realizzazione di opere di sostegno a valle della carreggiata stradale (paratie fra i tre tornanti).

Tempi previsti per il completamento dell’intervento, sei mesi. Salvo imprevisti la SP 86 tornerà percorribile in sicurezza per il prossimo mese di ottobre.