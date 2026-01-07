Satus di Bologna è la Crew of the Year 2026: si chiude a Riccione la 30ª edizione dell’Mc Hip Hop Contest

Per l'Urban Festival oltre 10.000 presenze e 2,4 milioni di visualizzazioni social. Tutti i vincitori

Martedì 6 gennaio 2026, al Palazzo dei Congressi di Riccione, si è conclusa la straordinaria 30ª edizione dell’MC Hip Hop Contest, con l’elezione dei vincitori del Crew Contest, cuore pulsante dell’evento.

Un’edizione storica e celebrativa, che ha registrato un record assoluto di partecipazione: 151 crew provenienti da tutta Italia, chiamate a sfidarsi nella competizione più rappresentativa della street dance nazionale.

Un traguardo che racconta trent’anni di crescita, visione e credibilità, reso ancora più significativo da un cast di coreografi e docenti di livello internazionale, arrivati da Italia, Francia, Stati Uniti, Inghilterra e Indonesia, e da un calendario diffuso di eventi che ha animato l’intera città.

Per quattro giorni Riccione si è trasformata in un vero festival urbano, coinvolgendo le principali sedi cittadine — Palazzo dei Congressi, PlayHall, Palazzo del Turismo, Palestra Catullo e Piazzale Ceccarini — e portando la cultura hip hop anche negli spazi esterni con street party e installazioni live di street art.

L’MC Hip Hop Contest 2026 non è stato solo una celebrazione, ma soprattutto una dichiarazione di futuro. Un’evoluzione chiara e consapevole: l’evento si è trasformato in Urban Festival, un viaggio nelle arti e nelle emozioni della contemporaneità.

Non solo danza, ma un ecosistema creativo che abbraccia musica, street culture, cinema, arte urbana e progetti sociali, valorizzando la forza dei linguaggi giovani come strumenti di espressione, identità e cambiamento.

L’MC Hip Hop Contest è prima di tutto un luogo di crescita. Uno spazio di sano divertimento, dove migliaia di giovani condividono una passione che richiede impegno, disciplina, confronto e socialità. Essere una crew significa unire le forze, sostenersi a vicenda, superare insieme le paure e costruire fiducia: valori fondamentali per la crescita personale e collettiva, che rendono la cultura urban un linguaggio profondamente educativo, inclusivo e creativo.

La 30ª edizione dell’evento urban più prestigioso in Italia si chiude una crescita significativa, non solo in termini di partecipazione ma anche di visibilità e impatto mediatico. Nei quattro giorni di manifestazione (dal 3 al 6 gennaio) si sono registrate oltre 10.000 presenze, con partecipanti ospitati in 35 hotel del territorio, a cui si aggiungono il pubblico giornaliero e i visitatori non canalizzati.

A questi numeri si affianca un risultato digitale di grande rilievo: nei giorni dell’evento, il profilo Instagram ufficiale dell’MC Hip Hop Contest ha raggiunto 2,4 milioni di visualizzazioni. La diretta streaming dei contest ha raggiunto oltre 50 mila visualizzazioni.

VINCITORI CREW CONTEST 2026

A conquistare il titolo più prestigioso, The Crew of the Year 2026 è la crew Satus di Bologna, che si è distinta per qualità artistica, identità e forza espressiva.

Categoria KIDZ

1° Baby Dreamers — Civitavecchia (RM)

2° Haka Kidz — Roma (RM)

3° South Kidz — Trani (BT) e Femmelicius Junior — Pulsano (TA)

Categoria MINIKIDZ

1° Pop Corn — Civitavecchia (RM)

2° Minilicius — Pulsano (TA)

3° Haka Mini — Roma (RM)

Categoria NO LIMITS

1° I MusicAbili — Roseto degli Abruzzi (TE)

2° I Controtempo — Montalto di Castro (VT)

Categoria MIX STYLE YOUNG A

1° Handz Up — Civitavecchia (RM)

2° Young Family — Civitavecchia (RM)

3° Doppia Z — Montalto di Castro (VT)

Categoria MIX STYLE YOUNG B

1° ByOnce — Mirandola (MO)

2° Sweet Faces Family — Civitavecchia (RM)

3° Femmelicius — Pulsano (TA)

Categoria SHOW TIME OVER B

1° Da Femme — Mantova (MN)

2° South Klan — Trani (BT)

3° Enchanters Fam — Civitavecchia (RM)

Categoria SHOW TIME OVER A

1° H2O — Cassino (FR)

2° Invasion Crew — Rimini (RN)

3° VH Pro — Piombino Dese (PD)

Categoria HEELS

1° Las Rosas — Padova (PD)

2° Off Art — Rimini (RN)

3° Velvet Femme — Milano (MI)

Categoria SPERIMENTAZIONI COREOGRAFICHE

1° EIM Company — Torino (TO)

2° Anemos — Genova (GE)

3° Fall — Bologna (BO)

Categoria HIP HOP OVER A

1° Fresh’n Clean Junior — Imperia (IM)

2° Obla Squad — Savignano sul Rubicone (FC)

3° The Bubble — Milano (MI)

Categoria HIP HOP OVER B

1° Kpowa — Rimini (RN)

2° Tha Family — Civitavecchia (RM)

3° Martemix K — Ischia (NA)



SPECIAL ONE 2026 – BATTLES FREESTYLE 1vs1

Il 4 gennaio 2026, al PlayHall di Riccione, sono stati eletti gli Special One 2026, i migliori ballerini freestyle dell’edizione.

Oltre 600 dancer si sono sfidati nelle battles per conquistare uno dei titoli più ambiti dell’MC Hip Hop Contest.

Vincitori:

Special One Kidz Mixstyle: Annaira (Arianna Veneri)

Special One Young: Pici Pop (Edoardo Piccinin)

Special One Heels (solo): Thomas Piaggi

Special One Heels (duo): Silvia Binotto & Matilde Corrà

Special One Experimental: Napo (Gabriele Napoli)

Special One House: Faboo (Fab Faboo)

Special One Locking: Tommy (Tommaso Laera)

Special One Popping: Andro (Alessandro Virgillito)

Special One Waacking: Ghime (Lorenzo Ghimenti)

Special One Hip Hop: Momo (John Cedar Momo)



Il Premio al Talento “Artemisia”, promosso da Cruisin’ insieme all’associazione “Artemisia – una voce per l’anoressia”, è stato assegnato a Mattia Pilastro, ballerino di San Giovanni in Persiceto.

L’Mc Hip Hop Contest è organizzato da Idea s.r.l./Cruisin’, con il patrocinio del Comune di Riccione, la collaborazione di Costa Hotels e Federalberghi Riccione.