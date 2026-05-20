Savignano, ancora un’auto nel Rubicone: "Quanti morti servono ancora?"

Due anni fa lungo quel tratto perse la vita una ragazza di 25 anni di Verucchio

Momenti di forte apprensione nella mattinata di sabato 16 maggio a Savignano sul Rubicone, dove una Citroen C3 azzurra è finita nelle acque del fiume Rubicone lungo via Rubicone Destra, nello stesso tratto già teatro, due anni fa, di un tragico incidente costato la vita a una giovane di 25 anni (vedi notizia). Un nuovo episodio che ha riacceso la preoccupazione dei residenti, molti dei quali hanno contattato la redazione di Altarimini.it chiedendo interventi urgenti sulla sicurezza della zona: “Quanti morti servono ancora prima che si accorgano del problema?”, lo sfogo raccolto nelle ore successive all’accaduto.

L’allarme è scattato intorno alle 10, quando alcuni passanti hanno notato l’utilitaria parzialmente sommersa nel corso d’acqua. Immediata la chiamata ai soccorsi: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri per mettere in sicurezza l’area e verificare l’eventuale presenza di persone all’interno del mezzo.

All’arrivo delle squadre di emergenza, però, l’auto è risultata vuota. I soccorritori hanno quindi esteso le ricerche anche al fiume e alle aree circostanti, senza trovare alcuna traccia del conducente o di eventuali passeggeri. Secondo una prima ipotesi, chi era alla guida potrebbe essersi allontanato autonomamente a piedi subito dopo l’incidente.

L’episodio ha inevitabilmente riacceso il dibattito sulla sicurezza di via Rubicone Destra, una strada che i residenti considerano particolarmente pericolosa. Dopo la tragedia avvenuta due anni fa, la comunità locale torna a chiedere interventi concreti per evitare che situazioni simili possano ripetersi.