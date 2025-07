Sbarca il Kfc a Rimini. Arriva la catena del pollo fritto più famosa al mondo

Programmata l'apertura per il 29 luglio

Tutto pronto per l'apertura a Rimini del nuovo locale Kfc, Kentuchy fried chicken, la catena americana fondata nel 1952 dal colonnello Harland Sanders e diventata famosa in tutto il mondo per il suo pollo fritto.

Come riporta Il Resto del Carlino Rimini, la data dell'inaugurazione è in programma per il 29 luglio, nonostante debba ancora essere ufficializzata. Il locale è il secondo aperto in Romagna, dopo quello di Ravenna inaugurato lo scorso anno.

In attesa dell'apertura a fine mese, proseguono gli ultimi lavori di allestimento nel locale, affacciato sulla Statale 16 (vicino alla rotonda con le vie Montescudo e Coriano).

“Inauguriamo con un po’ di ritardo rispetto all’obiettivo che ci eravamo dati, ma per noi era importante aprire a Rimini già da quest’estate”, spiegano da Kfc. Che ha voluto fortemente lo sbarco a Rimini. “Essere presenti in una piazza come Rimini per noi è strategico. Il nuovo locale è in un punto nevralgico della città, di grande passaggio. Non vediamo l’ora di iniziare”.

Il locale della catena americana (la più grande dopo McDonald’s) darà lavoro a quasi 50 persone. Non è stato facile reclutare il personale. “Trovare dipendenti a Rimini in piena estate si è rivelata un’impresa”. Quasi tutti gli assunti sono del posto, molti di loro sono giovani.

Lo sbarco di Kfc è stato fortemente voluto e reso possibile dall’operazione condotta dalla società immobiliare della famiglia Sivieri, proprietaria dei negozi di abbigliamento 71 Jeans a Rimini. I Sivieri hanno acquistato il locale lungo la Statale 16, un altro locale e una stazione di ricarica per le auto elettriche tra le più grandi di Rimini e dintorni. A fianco del ristorante era inoltre prevista inizialmente l’apertura di un Caffè Pascucci. “Ma alla fine lì verrà un altro locale, siamo in trattativa – fa il punto Francesco Sivieri – Per quanto riguarda invece la stazione di ricarica, i lavori proseguono e contiamo di aprirla dopo l’estate”.